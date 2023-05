Song Hye Kyo dan Jennie BLACKPINK Tampilkan Aura Cantik Wanita Asia di Met Gala 2023

(yyy)

Aktris ternama Korea Selatan, Song Hye Kyo dan anggota girlgoup populer Jennie BLACKPINK terlihat menghadiri pagelaran fashion paling bergengsi di kota New York, Met Gala 2023 pada Senin, (1/5), waktu setempat.Di momen karpet merah keduanya memang tidak datang bersamaan, namun salah satu staf Chanel membagikan foto selfie dari dua selebriti 'terpanas' asal negeri ginseng tersebut.Bertajuk 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty', tema Met Gala tahun ini diangkat sebagai bentuk penghormatan kepada desainer legendaris yang meninggal di usia 85 tahun pada Februari 2019 lalu.Karl Lagerfeld merupakan direktur kreatif di Chanel, Fendi, Chloé, Balmain, Patou, dan merek eponimnya sendiri. Sesuai tema Met Gala tahun ini dan untuk mengenang warisan Karl Lagerfeld, Song Hye Kyo mengenakan gaun rose gold satin dengan detail renda keluaran Fendi. Desainer Jerman itu diketahui pernah menjabat sebagai direktur kreatif bagi rumah mode asal Italia tersebut.Wanita pemeran drama fenomenal 'The Glory' itu memadukan gaun tali spageti dengan potongan rok A-line serta tas tangan perak berkilau. Ia pun mengepang dua rambutnya dan membiarkan sedikit poni di depan. Hye Kyo memulaskan lipstik berwarna coral dan peach di bibirnya sehingga memberi kesan segar pada wajah sang bintang berusia 41 tahun tersebut.Sementara, Jennie sukses mencuri perhatian publik dengan tampilan vintage-nya. Ia mengenakan gaun mini berwarna hitam-putih koleksi Fall/Winter Chanel tahun 1990. Rapper sekaligus penyanyi BLACKPINK ini terlihat imut sekaligus seksi dengan perpaduan gaun mini yang dibalut belt hitam dengan aksen bunga camelia putih, sarung tangan dan stocking, serta heels hitam.Untuk menyempurnakan penampilan wanita berusia 27 tahun ini pun mengenakan kalung choker hitam dengan rambut lurusnya yang dirapikan serta mengenakan bando rambut yang dikepang. Sementara, di samping telinganya, ia menambahkan bunga camelia putih kecil, sehingga memberi kesan cantik dan anggunnya wanita asli Korea.