Bubah Alfian dan Revashion Bawa Tren Fast Fashion di JF3, Gaet Sejumlah Artis Ternama

Pada Jakarta Fashion and Food Festival (JF3), Bubah Alfian membawa tema yang cukup mendalam untuk para fashionista. Sebab, Bubah mengambil tentang tren fast fashion.Bubah Alfian & Revashion menghadirkan presentasi fashion bertajuk "INTRIGUE". Ini merupakan hasil kolaborasi yang spektakuler antara Bubah Alfian (Professional MUA) dan Reva Marchellin (Fashion Stylist) dengan 5 designer ternama.Designer itu terdiri atas Harry Halim, Temma Prasetio, Jacob William, Vivi Valencia, dan Naranaia. Koleksi ini sejalan dengan visi JF3 dalam menciptakan fashion yang berkelanjutan dengan menggunakan bahan-bahan upcycle yang memukau dalam desainnya.Tren fast fashion menjadi gerakan yang membuat Bubah Alfian angkat masalah ini. Jadi, pada kesempatan JF3 kali ini, Bubah menampilkan fesyen dari item-item lama yang bisa digunakan kembali."Banyak orang beli pakaian hanya sekali pakai, gak dipakai lagi karena alasannya sudah pernah dipakai, apa lagi yang alasannya karena sudah pernah di-post di media sosial," kata Bubah Alfian saat konferensi pers JF3 Senin kemarin, di Mall Summarecon Kelapa Gading.Reva pun menyepakati agenda untuk melakukan kampanye hindari fast fashion ini. Menurutnya, pakaian yang sudah dipakai dan masih layak dikenakan, tetaplah dipakai bagaimana semestinya."Jadi bahan bakunya itu mostly dari daur ulang dan memang tujuannya untuk keberlanjutan. Looks yang saya bawa juga dari barang-barang bekas, itu ada yang dari botol bekas, sedotan bekas, dan beberapa barang atau pakaian lama yang ada di rumah," ungkap Reva.Rancangan koleksi "INTRIGUE" sukses berhasil menciptakan 70 koleksi dengan nuansa misterius dan menarik perhatian para pengunjung acara. Pun, Bubah dan Reva mengajak para artis Indonesia ternama.Kehadiran muse-muse terkenal mulai dari Fujianti, Nikita Mirzani, Yuki Kato, Iko Bustomi, Kimmy Jayanti, Karin Novilda, Gilang Samiadji, Emil Mario, hingga Sarah Tumiwa semakin menambah kesan glamor pada presentasi koleksi yang memukau ini.