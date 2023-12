Top Berita Gaya: Kate Spade New York hingga Cara Bonding selain Bermain

Jelang Liburan, Kate Spade New York Hadirkan Kotak Kado Raksasa

Waspada Pneumonia Anak, Begini Cara Pencegahan yang Baik!

Selain Bermain, Ini Cara Efektif Bonding Ibu ke Anak

(FIR)

Top 3 Berita Gaya hari ini terkait dengan Jelang Liburan, Kate Spade New York menghadirkan instalasi Kotak Kado Raksasa. Kemudian, cara mencegah Pneumonia pada Anak, hingga Cara Bonding kepada anak selain bermain.Jangan kaget dan heran jika nanti kamu bertemu kotak kado raksasa berwarna hijau. Itu adalah instalasi Kate Spade New York dalam menyambut liburan akhir tahun.Selengkapnya klik di sini Pneumonia misterius juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 6 Desember, ada enam anak terkena penyakit ini, tetapi sudah dinyatakan sembuh.Selengkapnya klik di sini Menemani anak bermain memang menjadi cara andal untuk bisa mendekatkan diri antara ibu ke anak. Tapi ada cara bonding lain agar kita sebagai orang tua bisa lebih dekat lagi pada anak.Selengkapnya klik di sini