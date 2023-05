Serba Abu-abu di Perayaan Grey Day dan Sejarahnya

Sejarah Grey Day New Balance

(FIR)

New Balance pada Jumat 12 Mei kemarin, merayakan 'Grey Day' yang merupakan momentum penghormatan terhadap legacy merek New Balance, yang hingga saat ini terus berekspresi dengan koleksi warna abu- abu.Sejak tanggal 12 hingga 30 Mei 2023 mendatang, New Balance Indonesia menghadirkan rangkaian perayaan yang tercermin. Mulai dari tampilan instalasi toko New Balance, peluncuran koleksi Moon Daze, hingga take over kafe bertajuk Grey Cafe di Titik Temu SCBD. Semuanya ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum, hingga di puncak perayaan Grey Day pada 26 - 31 Mei 2023 mendatang.Selama tiga hari kamu bisa mencicipi beragam menu kolaborasi dengan .Temu dan, merasakan suasana unik kafe dengan suasana trendi bernuansa abu-abu, hingga mendapatkan berbagai penawaran menarik.Ide Inspirasi perayaan Grey Day sendiri diawali pada penghujung tahun 1970-an. Ketika itu, warna abu-abu awalnya diusung sebagai solusi bagi para pelari urban yang sepatu putihnya mulai rusak akibat kondisi perkotaan.Penggunaan bahan Suede abu-abu memperkuat daya tahan sepatu, senada dengan warnaaspal, dan sangat cocok dengan gaya hidup konsumen. Hal tersebut merupakan awal dari berbagai Iterasi produk New Balance berwarna abu-abu yang kini tak terhitung jumlahnya.Sebagai tribut untuk merayakan Grey Day, New Balance juga merilis beberapa produk baru yang eksklusif secara global, diantaranya:? Koleksi 'Moon Daze' akan hadir dalam versi dari empat siluet New Balance klasik: 550, 580, dan 9060 sebagai siluet produk yang mendapat inspirasi dari masa depan dan mendorong kita untuk berpikir lebih jauh di luar dunia kita, 'Moon Daze' akan membawa penggunanya membayangkan: Seperti apa sepatu setelah berjalan di planet lain?? Koleksi Kapsul MADE in USA hadir melengkapi siluet 990v4, 990v6, dan 998, dalam warna abu- abu."Bagi New Balance, warna abu-abu mewakili sejarah inovasi dan merupakan simbol gaya secara global," kata Daniel Hagmeijer, Brand Marketing CMO, SEA PT. Map Aktif Adiperkasa."Grey Day adalah momen bagi kami untuk membuktikan bahwa koleksi sepatu kami cocok untuk berbagai kebutuhan konsumen di Indonesia, baik dalam dalam hal performa maupun gaya, serta merayakan inovasi desain yang terus mendorong kami ke masa depan," sambungnya.Koleksi Grey Day akan tersedia secara online dan retail di New Balance, Foot Locker, Planet Sports Asia serta store retail JD Sports mulai 12 Mei dengan harga mulai dari Rp.1,499,000.