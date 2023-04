Rayakan Ultah ke-7, Buttonscarves Undang Ribuan BSLady dan Kenang Pencapaian Go International

(Linda Anggrea mengenakan tas 'Hold Me Phone Bag' Buttonscarves. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Setelah 7 tahun berkarya dan menjadi salah satu jenama lokal yang telah mengharumkan industri fesyen Tanah Air, Buttonscarves merayakan hari jadinya dengan mempererat tali silaturahmi bersama ribuan BSLady secara serentak di 21 kota yang tersebar di Indonesia dan Malaysia.Linda Anggrea selaku CEO dan Creative Director Buttonscarves mengungkapkan perayaan tahun ke-7 Buttonscarves yang bertepatan pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriyah ini menjadi momen yang tepat untuk merayakan dengan para BSLady yang telah menjadi penggerak Buttonscarves."Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas dukungan dan cinta dari BSLady yang telah setia menemani Buttonscarves sampai sekarang. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami, Buttonscarves telah menyiapkan kejutan spesial yaitu dengan memberikan The 7th Anniversary Scarf khusus untuk para BSLady yang hadir dalam acara ini," ujarnya.Menurut Linda, perayaan ini juga menjadi momen refleksi akan pencapaian demi pencapaian yang telah dilalui #ButtonscarvesGoesGlobal. Mulai dari mengikuti perhelatan parade mode internasional New York Fashion Week 2023, mendirikan instalasi tas raksasa ‘Hold Me Bag’ di Times Square, New York, Amerika Serikat, hingga mendapatkan rekor MURI atas replika tas terbesar.Serta menjadi brand Indonesia pertama yang tampil di AIN Dubai (ferris wheel terbesar dan tertinggi di dunia), dan juga banyaknya kolaborasi dengan jenama internasional seperti Disney, Hasbro dan masih banyak lagi."Buttonscarves akan terus konsisten untuk mensukseskan dan mencapai mimpi untuk menembus pasar internasional #ButtonscarvesGoesGlobal dengan melakukan berbagai inovasiproduk dan tetap meraih banyak prestasi, serta menoreh sejarah," lanjut Linda.Selain itu, pada kesempatan yang sama Buttonscarves juga merayakan momen istimewa ini dengan peluncuran koleksi tas 'Hold Me Bag' yang mulai dijual secara resmi di situs belanja Buttonscarves dan gerai offline sejak 1 April 2023."Tas Hold Me Bag sudah dibawa ke New York sekaranglah waktunya kita launching. Tas ini desainnya sangat ikonik dan kita develop sangat panjang. Memang dipersiapkan untuk menyambut birthday yang ke-7 dan festive season di hari raya. Pada koleksi ini ada Hold Me Bag dengan 2 ukuran dan tersedia lebih dari 7 warna serta Hold Me Phone Bag yang mudah-mudahan bisa disukai dan diterima dengan baik oleh para BSLady," tutup Linda.