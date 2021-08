Terinspirasi Film RAYA & The Last Dragon, Ini Koleksi Teranyar KAMI dengan Disney

1. SENNA Top

Elsie Outer Trust Blue Pairing with Senna Top. (Foto: KAMI)

2. ELSIE outer

Elsie Outer Brown. (Foto: KAMI)

3. KEEVA outer

Keeva Outer Shell Pink. (Foto: KAMI

(FIR)

KAMI kembali berkolaborasi bersama Disney dengan meluncurkan Disney Raya Collections. Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian koleksi Disney RAYA & The Last Dragon yang dihadirkan oleh KAMI.Tujuan dihadirkannya koleksi anyar ini , untuk tetap menghadirkan suasana ceria dan menyenangkan meski menghabiskan waktu di rumah saja. Tentunya koleksi ini dapat menjadi pilihan baru bagi para wanita Indonesia yang ingin tampil cantik di beberapa kegiatan virtual."Selain itu juga dapat menjadi pilihan untuk tampil kompak bersama si kecil, sehingga meskipun menghabiskan waktu seharian di rumah, suasana akan menjadi lebih menyenangkan,” ungkap Nadya Karina, Creative Director dan Co-Founder KAMI.Disney RAYA Collection ini merupakan koleksi spesial ke-3 dari KAMI yang berkolaborasi dengan Disney. Sebelumnya KAMI sempat meluncurkan koleksi Disney Jasmine Scarf (bersama dengan Jd.id) dan koleksi spesial Disney Mulan.Secara keseluruhan desain dan motif dari koleksi Disney RAYA ini terinspirasi dari film animasi terbaru yang belum lama diluncurkan oleh Disney, yakni RAYA The Last Dragon.Sebagaimana sesuai dengan jalan filmnya, adapun tema besar dari koleksi ini berbicara tentang persatuan dan harapan. Karina juga menjelaskan bahwa koleksi ini dibuat secara khusus agar kita dapat meyakini dan percaya bahwa kita akan menjadi lebih kuat jika kita bersama.Nilai-nilai tersebut tentunya juga dituangkan ke dalam tiga pilihan warna yang dihadirkan, di antaranya adalah tone warna pink dan peach yang melambangkan perjuangan (Quest). Lalu kemudian tone warna biru elegan yang melambangkan kepercayaan (Trust). Dan, yang terakhir adalah tone warna light yellow & cream yang melambangkan persatuan (Unity).Disney RAYA Collection persembahan dari KAMI ini pun hadir dengan berbagai pilihan. Bukan hanya untuk wanita Indonesia, tetapi juga untuk anak-anak, sehingga bisa tampil kompak dan membangun mood meskipun hanya beraktivitas di rumah saja."Untuk para wanita Indonesia, dalam koleksi Disney RAYA Apparel ini KAMI menyediakan beberapa pilihan baju untuk dapat dipadu padankan menjadi outfit yang cantik. Di antaranya adalah SENNA Top, ELSIE Outer, KEEVA Outer,” kata Karina.Merupakan atasan yang mementingkan aspek fungsionalitas dan kenyamanan, sehingga atasan ini bisa dipakai dimana dan kapan saja. Atasan ini juga tetap memiliki pesonanya sendiri karena dibuat dengan kain Polycotton dan dipercantik dengan lengan kerut serta breastfeeding friendly.Namun apabila kamu menginginkan outer yang sedang tren saat ini, ELSIE outer bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Sebab outer ini memiliki motif menyeluruh dengan lengan puff serta detail kerut bengkak dalam siluet tingkat.Kemudian bagi kamu yang suka outer polos dengan gaya yang lebih simpel, KEEVA outer bisa menjadi pilihan yang tepat. Outer ini ditampilkan dengan katun ringan berkerut yang tidak disetrika, sehingga dapat menjadi andalan untuk cuaca yang hangat. Selain itu dengan siluet yang longgar dan kain ringan, kenyamanan KEEVA outer ini tidak perlu diragukan lagi.