Bernostalgia dengan Busana Era 90-an

Tahun 1990an kerap dianggap masa keemasan bagi banyak bidang. Tak hanya dari segi musik, film, tren fesyen di era 1990an juga meninggalkan banyak kenangan.Nostalgia itulah yang coba dilakukan Manzone dengan merilis koleksi Back To The 90s. Koleksi pakaian pria ini hadir dengan motif yang membawa para pecinta fesyen bernostalgia kembali ke tahun 90-an."Kami sangat antusias dengan peluncuran koleksi ini. Era 90-an adalah tahun di mana banyak terjadi inovasi dalam dunia fesyen dan juga banyak kenangan masa lalu bagi para pelanggan kami," kata Laura Kristina, COO Manzone."Koleksi ini sendiri terdiri dari kaus dan kemeja dengan motif-motif yang bisa membawa rasa nostalgia ke tahun 90an untuk masyarakat Indonesia, seperti motif permainan ular tangga, motif perangko, hingga motif buku tulis dengan tulisan Ini Budi – yang di masa lalu sering dijadikan sebagai teks standar saat belajar menulis," lanjutnya.Back To The 90s memadukan warna dan motif yang beragam. Sehingga mudah dipadupadankan dan memberikan pengalaman berbusana yang stylish dan nyaman."Koleksi ini sangat cocok untuk para pria yang ingin menambah koleksi pakaian sehari-hari dengan tambahan kesan nostalgia pada gaya berbusana. Back To The 90’s adalah kapsul koleksi kedua dari keseluruhan koleksi dari musim gugur 2023 dari Manzone, setelah sebelumnya mengeluarkan koleksi Indonesia Merdeka," paparnya.Melalui koleksi ini, mereka ingin mengajak masyarakat untuk ikut bernostalgia dengan kenangan masa lalu, namun dengan sentuhan fesyen modern. Diharapkan koleksi ini dapat menghidupkan kembali era fesyen tahun 90an yang sedang marak diperbincangkan."Sejalan dengan tema kampanye yang kami usung, konsep kreatif yang kami hadirkan dengan penataan ruang yang kental dengan nuansa tahun 90-an untuk memperkuat kesan nostalgia," tutupnya.