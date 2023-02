Jakarta Sneaker Day 2023 Digelar Empat Hari, Catat Tanggalnya!

(ELG)

Jakarta Sneaker Day (JSD) bakal kembali digelar tahun ini. Ajang eksibisi sneaker dan streetwear berskala internasional ini bakal digelar secara offline.Jakarta Sneaker Day (JSD) 2023 akan digelar mulai dari 23 hingga 26 Februari 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang. Acara yang disponsori BCA ini mengusung tema solebration yang bisa diartikan sebagai selebrasi .JSD 2023 akan diisi oleh lebih banyak tenant, mulai dari nama-nama besar yang sudah tak asing lagi seperti Atmos, Asics, Bratpack, CAT Footwear, Etaks, FILA, KEEN, New Balance, Our Daily Dose, PUMA, SEEK Indonesia, dan VAST hingga brand dan reseller lokal, seperti Compass, Cosmonauts, KANKY, Kick Avenue, Never Too Lavish, Parabellum, StayHoops, SEJI, WAKAI, dan masih banyak lagi.JSD 2023 juga menghadirkan lima kolaborasi bersama lima merek berbeda, yaitu LOCARPET, Flash Coffee, Ballers Club Studio, Beastnolyze, dan KEEN lalu JSD Sneaker Show yang berkolaborasi dengan Corator/ESMOD Jakarta."JSD 2023 kali ini akan sepenuhnya berbeda dengan JSD pada edisi-edisi sebelumnya. JSD 2023 lebih besar di segala hal, kami rasa itu kalimat yang tepat untuk menggambarkan bagaimana kemeriahan di JSD 2023 nanti," kata Trias Jaka Arfa, Event Director JSD 2023 di Jakarta."Venue acara yang jauh lebih besar, jumlah tenant dan retailer yang lebih banyak, dan kami harap jumlah pengunjung yang luar biasa dapat menjadi saksi dari kolaborasi-kolaborasi besar yang lahir di JSD 2023," lanjutnya.JSD pertama kali digelar pada tahun 2017. Seperti ajang tahun sebelumnya, JSD 2023 juga ingin menjadi wadah bagi para pecinta sneaker, streetwear, dan street art lokal maupun internasional untuk berkumpul dengan semangat berkolaborasi memajukan perekonomian kreatif Tanah Air."Pak Jokowi pernah berpesan bahwa beliau mau ke depannya industri lokal didukung. Akhirnya kejadian di tahun 2019 teman-teman brand lokal ikutan. Mereka berani untuk bersaing dengan brand yang lain," kata Andrey Noelfry selaku co-founder JSD.Tahun ini JSD membagi area dalam beberapa bagian. Di antaranya Social Park sebagai area bermain terbuka yang dapat dinikmati oleh para pengunjung dan menyediakan beragam tenant makanan dan minuman. Di area ini pengunjung juga dapat menjelajahi Basketball Half Court.Sementara di area JSD Stage, JSD siap menghadirkan JSD Music Select yang akan dimeriahkan oleh penampilan dari musisi-musisi seperti Tuan Tigabelas, Westwew Compilation, BAP dan sederet musisi Tanah Air lainnya."Melalui gelaran JSD 2023, kami mengajak pecinta sneaker dan pegiat industri kreatif Tanah Air untuk hadir dan mendapatkan pengalaman berkesan dalam gelaran ini. Melalui berbagai produk yang dihadirkan seperti sneaker, streetwear, hingga street art, para pengunjung bisa dengan mudah mendapatkan produk impiannya dengan penawaran menarik tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri," tutup Vice President BCA, Anna Rachmat.