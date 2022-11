Bangkit dari Pandemi, Palembang Fashion and Food Festival Kembali Digelar

(ELG)

Palembang Fashion and Food Festival 2022 atau disingkat PFFF 2022 kembali digelar. Acara ini merupakan agenda tahunan dari Palembang Indah Mall.Tahun ini merupakan edisi ke-3 PFFF sejak pertama kali digelar di tahun 2019. PFFF 2022 akan berlangsung pada 4–13 November 2022 di Main Atrium dan Parkir Outdoor Palembang Indah Mall.Mengusung tema "Street Fashionity" dan "Asian Street Food Festival" untuk bazaar makanan , PFFF digelar untuk memfasilitasi desainer asal Palembang dan Sumatera Selatan. Karya-karya mereka nanti akan diperagakan model-model professional yang ada di Palembang.Di edisi ke-3 PFFF 2022, turut berpartisipasi 13 desainer ternama Sumatera Selatan seperti Intan Songket, Lembayung Etnic, Siung-Siung, Lady In Kaftan, Rumah Hijrah dan Galeri Songket Warna Alam. Selain itu, akan ada Graduation designer yang mengikuti program "Fashion Incubation" dari Kriya Sriwijaya yang turut memperagakan hasil rancangannya.“Kami berharap dengan digelarnya Palembang Fashion and Food Festival 2022 akan tumbuh desainer-desainer baru di kota Palembang dan karya-karya mereka akan semakin dikenal di masyarakat sehingga dapat menghidupkan kembali industri fashion kota Palembang yang sempat meredup karena Covid 19.Turut berpartisipasi juga Tenant Fashion terbaik yang ada di Palembang Indah Mall didukung dengan 60 orang model dari 150 model yang sudah melalui tahapan audisi pada tanggal 1 Oktober 2022.PFFF juga turut mendukung UMKM yang ada di kota Palembang dengan memfasilitasi 52 stand UMKM untuk membuka bazaar. Palembang Indah Mall juga berkolaborasi dengan Bank BRI selaku sponsor utama PFFF 2022."Harapan yang sama juga untuk tenant-tenant food semoga di event PFFF kali ini tenant-tenant food dapat meningkatkan selling dan menaikan branding makanannya sehingga setelah event ini akan berdampak positif pada penjualan tenant-tenant makanan tersebut," kata Ongky Prastianto selaku Senior Manager Commercial dan Communication Palembang Indah Mall.