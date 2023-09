Hadir di New York Fashion Week 2024, Enzy Memesona dalam Balutan Embellished Geometric Dress

(FIR)

Aktris dan presenter Enzy Storia baru-baru ini memamerkan keseruannya saat menghadiri pertunjukan Kate Spade New York di ajang New York Fashion Week 2024. Dia berada di sana sebagai perwakilan dari Indonesia.Betapa senangnya Enzy saat berada di acara yang berlangsung pada acara 8 September lalu. Bagaimana tidak, kate spade work koleksi Spring 2024 itu juga dihadiri Christina Ricci (aktris, “Wednesday,” “Yellowjackets”), Anna Cathcart (aktris, “XO, Kitty”), Stephanie Hsu (aktris, “Everything Everywhere All At Once”), Justine Skye (musisi), Taryn Delanie (influencer, finalis kontes kecantikan), dan banyak lagi.Kegiatan tersebut diadakan di Chelsea Passage di High Line - sebuah taman ikonik di New York yang terletak di atas jalan di West Side, Manhattan. Mengambil inspirasi dari awal musim semi di Manhattan, koleksi kate spade new york Musim Semi 2024 menangkap energi yang dimiliki seseorang saat meninggalkan pakaian musim dinginnya dan menolak untuk kembali.Koleksi kali ini memenuhi janji merek ini akan feminitas dan ekspresi yang menyenangkan. Namun dengan elemen yang tidak berlebihan, seperti warna cerah dan lembut, siluet kasual, dan clean lines dengan sentuhan klasik Kate Spade twist.Terpilihnya Enzy untuk menghadiri presentasi kate spade new york Spring 2024 pada ajang NYFW, karena karakternya yang sangat menyuarakan identitas dari brand yang satu ini. Enzy tampil memukau dalam balutan Embellished Geometric Dress yang menampilkan grafis yang berani, clean lines, tekstur yang unik, dan permainan warna yang solid. Item yang satu ini mampu mengekspresikan kegembiraan yang terasa eklektik, modern, dan segar.Dress tersebut ia padukan dengan Expo Colorblocked Top Handle Satchel, salah satu tas yang digadang-gadang sebagai 'it bag' pada musim ini berkat siluetnya yang eye-catching dan klasik, ditambah dengan kombinasi warna yang memberikan kesan lively.Sentuhan elegan sekaligus playful ia hadirkan melalui Happy Hour Heels yang menyuguhkan detail tak terduga, yaitu aksen buah koktail yang terletak di dalam hak kaca transparan.