Berkolaborasi dengan Basboi, Evan Sanders Luncurkan Produk Kaos Kaki Teranyarnya

Presenter sekaligus aktor Indonesia Evan Sanders semakin matang untuk menjalani kariernya di luar akting. Pria berusia 41 tahun baru-baru ini meluncurkan produk Kaos Kaki teranyar dari Voted Official.Evan yang merupakan founder Voted Official menggandeng rapper Baskara Rizqullah atau dikenal dengan Basboi dalam menghadirkan 4 artikel, yang mana mengantarkan cerita dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Pesan yang ingin disampaikan lewat semua artikel ini diperkuat dengan grafis ciri khas Basboi, seperti: Musical Notes, Pattern, Typography dan Ilustrasi.Kolaborasi ini mengangkat tema 'Aku Malas tapi Aku Harus'. Dalam kolaborasi ini, Voted Official dan Basboi bercerita tentang pengalaman pribadi dari Basboi yang jujur dalam mengakui rasa malas yang ada namun tetap disiplin dalam mengerjakan tanggung jawabnya."Diharapkan lewat kolaborasi ini, Voted Official dan Basboi dapat menarik perhatian dan menginspirasi masyarakat untuk selalu jujur dengan perasaan malas yang ada, namun tetap disiplin dan berusaha untuk menjadi: a better version of themselves," ujar Evan.Produk hasil kolaborasi ini, diciptakan dan disesuaikan dengan gaya hidup anak muda yang penuh akan mimpi dan ambisi. Sehingga terdapat beberapa teknologi tambahan di dalam produk kolaborasi ini."Kami menggunakan combed cotton dan extra cushion terry pada bagian tumit dan jari sehingga dapat memberikan kenyamanan ekstra kepada para penggunanya. Selain itu juga ditambahkan fitur antibacterial, fast absorbing dan 200% stretch, yang membuat kaos kaki ini juga cocok untuk dipakai untuk berkegiatan sehari-hari dan juga berolahraga," terang Evan.Lebih lanjut, Evan yang main di Sinetron Ikatan Cinta ini mengatakan, kaos kaki merupakan salah satu apparel yang tidak terlalu banyak dibandingkan T shirt, jaket atau sepatu. Kerap kali kaos kaki yang ada di pasaran dipakai 2 minggu rusak."Atas dasar itulah kami mengembangkan Voted Official yang kualitasnya tidak kalah dibandingkan kaos kaki mahal atau dari luar," ucap Evan yang memiliki nama asli Stevanus Alexanders Tenda."Untuk Voted Official, sebelum diproduksi, kami melakukan berbagai tes dan riset di Singapura dan HongKong agar kualitasnya benar-benar bagus walaupun dari bahan lokal. Kaos kaki ini juga bahannya tidak mudah melar dan anti bakterial," pungkas Evan.