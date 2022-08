Barbiecore Balenci, Pilihan Gaya Fashion Kim Kardashian Setelah Putus Cinta

(yyy)

Hot pink is the new black! Ya, istilah tersebut untuk menggambarkan bahwa warna hot pink yang dijuluki 'Barbiecore' tengah menjadi tren fesyen yang banyak diminati kalangan selebriti Hollywood saat ini.Kim Kardashian termasuk selebriti yang beberapa kali terlihat mengenakan tren fashion tersebut. Bahkan, bintang reality show 'Keeping Up with the Kardashians' itu menjadikan 'Barbiecore Balenci' sebagai gaya fesyen terbarunya setelah ia berpisah dari mantan kekasihnya Pete Davidson."Balenci Barbie," tulis Kim dalam keterangan video di Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, ia berpose di depan cermin sambil mengenakan mini dress one-shoulder pink, ungu dan hitam bercorak camo-print Balenciaga. Kim pun melengkapinya dengan sepatu hak tinggi, tas tangan mini, serta rambut pirang yang disanggul indah.Ini bukanlah pertama kalinya Kim mengubah gayanya setelah putus cinta. Setelah berpisah dengan Kanye West, ibu empat anak itu bereksperimen dengan gaya fesyen sebagai cara untuk menemukan dirinya kembali.Pada Milan Fashion Week awal tahun 2022, menandai babak baru dalam evolusi gaya Kim karena ini adalah tampilan sempurna dari pakaiannya pasca berpisah dari Kanye West. Dia mengenakan tiga penampilan Prada yang berbeda dan sangat berkesan.Tentang babak baru dalam hidupnya ini, Kardashian sebelumnya memberi tahu Vogue bahwa ia sudah begitu lama melakukan apa yang membuat orang lain bahagia. Dalam dua tahun terakhir, ia memutuskan untuk membuat dirinya bahagia dan itu terasa sangat menyenangkan."Bahkan, jika itu membuat perubahan dan menyebabkan perceraian, saya pikir penting untuk jujur ??pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Aku telah memilih diriku sendiri. Saya pikir tidak apa-apa untuk memilih Anda," ungkapnya kepada Vogue dikutip dari Hype Bae.