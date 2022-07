Yuna & Co. Luncurkan IETE Jenama Korean Activewear yang Fashionable

(Bertema “Flowing in Peace” aneka fashion IETE memerlihatkan berbagai fitur dan model activewear yang cantik stylist. Foto: Dok. Istimewa)

Salah satu olahraga yang dapat membantu kamu mengikis stres kamu adalah yoga. Apalagi dengan tuntutan hidup yang banyak di era modern, tentu saja kita mencari cara-cara untuk hidup seimbang dan berkualitas, salah satunya dengan berolahraga yoga, yang semakin diminati para wanita di perkotaan.Menurut sebuah artikel di Healthline, yoga memiliki banyak manfaat yang teruji secara ilmiah, antara lain stress relief, mengurangi kecemasan dan inflamasi, meningkatkan daya tahan tubuh serta meningkatkan kekuatan dan keseimbangan tubuh. Bahkan, sebuah survei di tahun 2019 menunjukkan potensi yoga dalam memperbaiki kualitas hidup.Melihat tren tersebut, Yuna & Co sebagai perusahaan holding meluncurkan IETE, jenama activewear dari Korea, di Indonesia untuk memberikan motivasi berolahraga kepada para wanita demi mencapai hidup yang seimbang dan berkualitas.Ditujukan bagi para wanita milenial Indonesia yang modern, aktif dan dinamis, IETE memberi definisi baru bagi fitness outfit dengan memadukan bahan berkualitas tinggi dan style mutakhir untuk menciptakan look athleisure yang baru. It’s a hybrid of fashion -meets-function.“Masalah yang sering ditemukan saat mencari activewear adalah menemukan outfit dengan fungsi yang tepat guna namun tetap terlihat 'fashionable'," ujar Cory Margaret, Brand Director IETE."Activewear harus menunjang setiap gerakan olahraga yang kita lakukan, dan juga menunjang penampilan kita saat melakukan olahraga tersebut. Function, high quality material and very fashionable, itu adalah esensi dari IETE. Sekali mencoba IETE, pasti sulit bagi kita untuk kembali ke regular ones,” tambah Cory.Peluncuran IETE dikemas dalam bentuk event live yoga, talk show interaktif dan games serta disponsori oleh fitness company F45, Just Yoga, dan produk kesehatan Grainsly dan Theminimalistyogi_.Bertempat di gerai Metro Pondok Indah Mall pada tanggal 29 Juli 2022, acara ini akan dihadiri oleh yoga trainer profesional, Clarie Yoga, serta beberapa influencer, antara lain Anke Ardine, Angelynn Andersen, Adinda Cresheilla, Gisela Kilisya dan masih banyak lagi.Bertema “Flowing in Peace” acara ini memerlihatkan berbagai fitur dan model activewear, di mana pengguna tak perlu meragukan kenyamanan atau siluet tubuh yang akan terekspos saat sedang bergerak.“Kami menyambut baik kehadiran IETE di gerai Metro, karena selain nyaman dipakai dan fashionable, harganya pun cukup terjangkau,” ujar Fenny Tjoa, General Manager of Ladies Merchandising Metro Department Store.Untuk merayakan kehadiran IETE, masyarakat juga dapat menikmati diskon 40 persen semua produk selama tanggal 29 Juli 2022. Selain itu juga, ada voucher cashback senilai Rp100.000 dari IETE dan voucher cashback senilai Rp50.000 dari Metro untuk pembelian kedua, 2 set giveaway terdiri dari sepasang sports bra and leggings serta 3 undian berhadiah.Rangkaian produk IETE kini sudah tersedia di Metro Pondok Indah Mall dan Resinda Park Mall, website resmi Iete.fit/ serta marketplace Shopee i-ete Official Shop, Tokopedia i-ete dan Zalora i-ete.Lewat gerakan #FlowinginPeace, IETE mengajak para wanita Indonesia untuk menemukan ketenangan dalam diri serta kembali hidup seimbang, demi tercapainya kualitas hidup yang paripurna.