Gaya Keren Jaehyun NCT Mix and Match Outfit Prada, Mana Favoritmu?

Blazer navy, t-shirt putih & shoulder bag

(Foto: Dok. Instagram/@jeongjaehyun)

T-shirt putih & tas anyaman koleksi Prada Tropico Summer

(Foto: Dok. Instagram/@jeongjaehyun)

Cardigan, pants & big hand bag

(Foto: Dok. Instagram/@jeongjaehyun)

Jaket kulit & sling bag

(Foto: Dok. Instagram/@jeongjaehyun)

(yyy)

Jaehyun NCT resmi didapuk sebagai brand ambassador Prada sejak tahun 2022 lalu. Idol sekaligus aktor berusia 26 tahun itu menjadi artis Korea pertama yang muncul dalam campaign global Prada. Bahkan, Jaehyun menyebut dirinya sebagai 'Prada Boy'.Dinilai memiliki aura mahal dan visual mewah, vokalis boygrup NCT ini memang layak menjadi wajah baru merek fashion ternama asal Italia tersebut. Pasalnya, apa pun jenis outfit yang dikenakan Jaehyun pasti terlihat keren dan sangat menarik.Baik saat pemotretan untuk koleksi terbaru Prada maupun dalam kesehariannya, Jaehyun mampu menampilkan sisi macho, maskulin, trendi dan mewah di saat bersamaan. Bahkan, penggemar kerap dibuat pangling hingga 'meleleh' dengan gaya outfitnya. Mau lihat kerennya Jaehyun x Prada? Check this out!