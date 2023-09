Begini Tampilan Enzy Storia saat Eksplorasi Kota New York

(FIR)

: Who doesn’t want to go and explore the New York City? Ya, Kota yang kerap dijuluki sebagai The Big Apple ini memiliki daya tarik kuat berkat ragam spot wisata yang populer dan ikonis. Enzy Storia, yang baru-baru ini mengunjungi Kota New York, juga memilih untuk mengisi waktu senggangnya dengan menjelajahi kota tersebut.Destinasi pertamanya jatuh pada SoHo, New York City, yang merupakan singkatan dari 'South of Houston Street'. Spot ini populer di kalangan wisatawan karena tiga alasan: arsitektur bersejarahnya yang bergaya cast-iron, galeri-galeri seni yang terkenal, dan spot perbelanjaan di butik-butik mewah. Oleh karenanya, SoHo kerap dianggap sebagai lokasi yang dituju oleh komunitas artistik kelas atas.Tak mau terlewatkan, Enzy pun mampir ke daerah ini dan mengabadikan momen tersebut dengan berfoto-foto. Enzy memilih tampilan klasik dan neat dengan perpaduan warna kontras.Ia mengenakan Poplin Embroidered Cutwork Shirt berwarna putih dari kate spade new york yang kontras Art Plaid Tweed Skirt yang mengombinasikan ragam warna untuk hasilkan kesan warm. Tampilan ini pun ia padukan dengan Perfect Match Micro Matchbox Crossbody yang menawarkan permainan grafis yang unik. Tak lupa dengan pilihan alas kakinya yang tertuju pada Charmer Heels yang ikonis berkat sculptural heels-nya.Keseruan Enzy dalam mengekplorasi kota ini pun berlanjut saat dirinya mengunjungi butik kate spade pertama di New York, tepatnya di Broome Street, SoHo. Sejak didirikan pertama kali, butik ini menarik perhatian masyarakat sekitar berkat arsitektur tokonya yang ikonis dan koleksi produknya yang memukau.Enzy pun tak lupa untuk mengabadikan momennya di depan butik ini, tentunya dalam balutan kate spade new york. Ia kembali memilih item dari koleksi motif Art Plaid Tweed, yaitu Art Plaid Tweed Dress.Item yang satu ini mampu mengekspresikan kegembiraan yang terasa eklektik dan modern, namun tetap dengan sentuhan klasik. Tampaknya ia memang menyukai koleksi motif ini! Untuk memberikan kesan playful dan lively, pilihan tasnya jatuh pada Katy Colorblocked Suede Medium Top Handle yang dirancang dengan bold colorblocked suede.Tak berhenti di sana, Enzy turut mengambil beberapa potret di dalam butik di Broome Street tersebut. Kali ini ia ditemani oleh Sam Icon Crystal Mini Tote, tas klasik Sam yang diperbarui dengan jewel tone colorways dan embellishments yang memikat. Tas ini dapat dengan mudah menjadi statement piece tampilan Anda berkat aksen-aksennya yang eye-catching.Dakota Bag pun tak kalah mencuri perhatian Enzy, seperti yang terpampang pada tabloid yang dibacanya. Timeless yet contemporary, Dakota dikenal akan dualitas gayanya yang cukup kontras namun melebur.Tas ini menampilkan logo K Hardware ikonis, yang mengacu pada arsitektur ikonik kota New York, tempat yang telah menjadi rumah bagi merek tersebut selama 30 tahun hingga saat ini. Tas ini menawarkan imajinasi dan kepraktisan khas kate spade new york dengan warna-warna seperti hijau kekuning-kuningan, rock garden, hitam, dan krem.Sebelumnya, Enzy Storia turut menghadiri presentasi kate spade new york koleksi Spring 2024 di ajang New York Fashion Week sebagai perwakilan dari Indonesia. Berbagai figur ternama dunia yang juga hadir pada kesempatan tersebut adalah Christina Ricci, Stephanie Hsu, Anna Cathcart, Justine Skye, Taryn Delanie, dan banyak lagi.