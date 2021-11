Sophia Rogan Siap Pamerkan 'The Pisces Gown' di Ajang Miss Grand International 2021

(yyy)

Miss Grand Indonesia 2021, Sophia Rogan siap mewakili Indonesia dalam ajang kecantikan Miss Grand International yang akan berlangsung di Phuket, Thailand pada 4 Desember 2021.Wanita berusia 19 tahun itu mengaku siap berkompetisi dan optimis bisa membawa pulang mahkota. Bahkan, selain pelatihan secara profesional, Sophia juga sudah dibekali dengan puluhan outfit untuk acara di Phuket. Salah satunya adalah gaun malam bertema zodiaknya sendiri pisces karya desainer Andhy Kamesa.Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Sophia mengatakan sangat bangga dapat mengenakan gaun yang spektakuler ini. Ia pun tak henti-hentinya berterima kasih kepada sang desainer karena telah menghidupkan Gaun Pisces. The Pisces Gown adalah gaun model slit dress dengan detail mutiara yang berbentuk seperti tetesan air. Aksen ini membuat Sophia terlihat layaknya dewi laut yang sangat menawan. Lambang Pisces (ikan) diterapkan pada bagian dada dengan ekor yang menjuntai ke depan paha hingga ke ujung gaun.Dengan tampilan make up bold serta rambut ikal terurai, Sophia terlihat sangat cantik dalam balutan gaun berwarna biru gradasi yang sangat elegan. Ia berharap tampilannya ini dapat memukau para juri dan pageant lovers tentunya.Selain gaun malam, Sophia juga akan menampilkan kostum nasional di Miss Grand Internasional bertajuk Bali Sundaram - The Beauty Within Holy Blessing yang dirancang oleh Inggi Kendran.Semangat Sophia, semoga berhasil membawa pulang mahkota Miss Grand International 2021!