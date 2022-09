Unik! Fashion Futuristik Ini Mirip Helm Astronaut

(FIR)

Voice in Sight, salah satu desain fashion ini hangat dibicarakan oleh banyak orang karena terlihat unik. Fashion ini diperuntukkan untuk ajang Penghargaan Young Pin Design Award 2022.Pakaian futuristik ini dirancang untuk dunia dalam pasca-apokaliptik. Desain Fashion ini seperti jas hazmat dengan tutup kepala yang memungkinkan pemakainya bernapas melalui membran filter di bagian belakang.Karya Jia-Yu Ku dari National Tsing Hua University juga mendesain di bagian tutup kepala terdapat dua set lampu di bagian atas dan bawah, menyala untuk mengubah suara menjadi gelombang warna.Desain kepala tersebut memungkinkan pemakainya mengekspresikan emosi dan berkomunikasi di dunia masa depan yang memungkinkan suara tidak dapat ditransmisikan dengan mudah. Indera penglihat menjadi hal utama karena suara yang tak dapat ditransmisikan sepenuhnya. Mengamati semua hal melalui mata.Penghargaan Young Pin Design Award merupakan salah satu bagian dari Taiwan Golden Pin Design Award yang didirikan pada 1981. Namun, ajang penghargaan ini mulai dibagi tiga pada tahun 2015, yaitu The Golden Pin Design Award, The Golden Pin Concept Design Award, dan juga Young Pin Design Award.