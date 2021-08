Kado Spesial dari Anak Bangsa, Brand Owners Worldwide Mejeng di New York Times Square

Dok. Owners Worldwide

New York: Kado spesial dari anak bangsa diberikan Brand Owners Worldwide tepat pada Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Brand lokal asal Bandung ini menjadi perbincangan dunia clothing karena berhasil menembus pasar internasional dengan mejeng di Times Square New York, Amerika Serikat.



Brand milik Andi Pangeran ini memulai pergerakannya di bidang fashion sejak 2012. Dan, ini menjadi sebuah wujud perkembangan brand-brand lokal yang mulai mendunia.



Siapa yang bisa menyangka, usaha yang awalnya hanya UMKM tapi kemudian bisa bertengger di tempat tersibuk di dunia. Tepat di Hari Kemerdekaan RI merupakan pilihan momentum yang sangat tepat, serta menjadi kebanggaan untuk perindustrian clothing Bandung serta Bangsa Indonesia secara garis besar.



"Saya ingin meyakinkan kalau bahwa brand lokal pun bisa dan mampu untuk masuk ke pasar internasional dan hal ini dibuktikan dengan munculnya Owners Worldwide di Times Square New York," ujar Andi dalam keterangan pers.



Mempunyai tagline “To The Worldwide From The Brigthside dibuktikan oleh Owners secara nyata. Andi menjelaskan banyak proses yang sudah dilewati oleh Owners. Tapi itu tidak menjadi sebuah halangan atau membuat Owners berhenti untuk berkarya melalui produk-produknya.

(FIR)