Isyana Sarasvati dan Angga Yunanda Tampil di Coach Spring 2024

Isyana Sarasvati dan Angga Yunanda tampil di Perhelatan akbar New York Fashion Week. Kedua selebriti ini mewakili Indonesia untuk memamerkan Coach Spring 2024.New York Fashion Week kini memasuki musim panas 2024 dan telah resmi dimulai. Coach, mengumumkan bahwa Stuart Vevers, Direktur Kreatif Coach, merilis karya terbarunya untuk koleksi musim semi 2024 untuk pria dan wanita. Pertunjukkan ini berlangsung di Public Library, kota New York City pukul 05:30 WIB lalu.Pertunjukan Coach Spring 2024 kali ini secara meriah dihadiri oleh beberapa selebriti dari berbagai negara. Secara khusus, Isyana Sarasvati dan Angga Yunanda turut hadir sebagai perwakilan dari Indonesia.Isyana dikenal sebagai penyanyi muda yang kariernya selalu bersinar dan memiliki selera fashion yang orisinil. Sementara Angga, aktor dan model berbakat yang selalu menginspirasi generasi muda. Keduanya terpiih karena berhasil merepresentasikan Coach yang dikenal memiliki semangat optimisme dan berani mengekspresikan diri secara autentik.Sebagai perwakilan Indonesia yang menghadari langsung pertunjukan Coach di New York Fashion Week 2024, Isyana terlihat tampil memukau dengan mengenakan all over shearling shrunken aviator yang ikonik berkat aura warm vintage dan oversized collar-nya, yang memperlihatkan ciri khas Coach yang menonjolkan gaya muda dan autentik.Isyana memadukan jaket shearling dengan long denim skirt yang memberikan kesan streetwear modern. Isyana memilih Coach rexy bag in signature canvas sebagai aksesorinya pada acara tersebut, yang dapat dikenakan sebagai top handle bag maupun crossbody.Tampilannya semakin lengkap dengan Coach kenna bootie berwarna hitam yang mampu memberikan sentuhan chunky secara halus dan minimalis. The real stunning woman in that nightAngga pun terlihat tak kalah outstanding ketika berfoto dengan brand ambassador Coach, Lil Nas X dalam balutan off workwear shearling coat sebagai outerwear yang mempertemukan workwear style dengan ultimate luxury secara berkesinambungan.Item tersebut ia padukan dengan rexy pocket t-shirt berwarna navy, koleksi ikonik Coach yang menampilkan maskot Coach Rexy. Memberikan kesan yang serupa dengan Isyana, Angga memilih repaired denim bootcut jeans dari Coach untuk sentuhan streetwear yang kasual.Angga melengkapi penampilan kali ini dengan aksesori Coach glovetanned star bag sebagai statement piece yang membuatnya semakin bersinar dalam dalam pertunjukan Coach Spring 2024.