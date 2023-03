Calvin Klein 'Spill' Cuplikan Kampanye Terbarunya Bersama Jungkook BTS, Bikin ARMY Histeris!

(yyy)

Rumah mode asal Amerika Serikat, Calvin Klein melalui akun media sosialnya membagikan teaser singkat bergaya 'coming soon' dari momen pemotretan bersama Jungkook BTS pada Senin, (27/3).Dalam cuplikan tersebut, identitas sang model masih sangat dirahasiakan. CK (Calvin Klein) hanya memamerkan beberapa tanda seperti close up matanya, cincir di bibir, dan tato di jari jemari sang model yang sontak membuat para ARMY dengan mudah mengetahui sosok tersebut.Melansir dari All Kpop, tak lama setelah teaser dirilis, dengan cepat hastag Calvin Jungkook pun menjadi trending di Twitter Korea. Bahkan, nama Jungkook kembali menduduki peringkat atas di Twitter seluruh dunia.Dalam video yang hanya berdurasi sekitar 6 detik itu, terlihat Jungkook mengenakan satu set jaket dan celana denim dengan logo CK di bagian belakang pakaian tersebut. Dan, tampak sedikit garis celana dalam putih dengan tulisan 'Calvin Klein' di bagian pinggangnya.Dengan gaya rambut mullet, pesona anggota termuda BTS atau yang akrab djuluki 'Golden Maknae' ini seakan tak ada habis. Menurut berbagai sumber, CK pun akan merilis kampanye lengkapnya pada 28 Maret 2023. So, jangan sampai ketinggalan ARMY!