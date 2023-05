Feeling Blue! Raline Shah Tampil Menawan Pakai Kebaya dan Gaun Biru di Red Carpet Cannes 2023

(yyy)

Aktris Indonesia, Raline Shah kembali memukau di momen red carpet Festival Film Cannes 2023 yang berlangsung di Palais des Festivals et des Congrès, Paris.Raline terlihat mengenakan busana dan aksesori serba biru di tiga kali momen karpet merah Festival Film Cannes ke-76.Di hari pertamanya, wanita berusia 38 tahun ini mengenakan gaun biru strapless rancangan Gaurav Gupta saat menghadiri premier film 'Killers of The Flower Moon'.Sementara, di hari kedua, Raline memilih Wastra Indonesia, yakni kebaya biru yang dipadukan dengan kain batik cokelat karya Maison Baaz Couture di pemutaran film 'Fireband'. Untuk menyempurnakan penampilan pemeran '5 cm' ini mengenakan sederet aksesori, seperti kalung, cincin dan anting bernuansa silver-biru dari merek perhiasan mewah Chopard.Dan, untuk menutup hari ketiganya di ajang perfilman paling bergengsi tersebut, Raline tampil lebih seksi dengan gaun bernuanasa midnight blue-silver dari desainer Georges Hobeika. Dengan rambut tergerai berponi dan make up look flawless, Raline terlihat menawan di premier film 'Club Zero'.