Inspirasi OOTD untuk Pria agar Makin Keren dan Stylish

Tren fashion tahun 2021, masih didominasi dengan pakaian yang nyaman dan simple. Namun, kini ada sedikit tambahan aksen atau potongan yang membuat penggunanya tetap terlihat stylish.Sebagai platform e-commerce yang menjadi destinasi fashion terkemuka di Asia Tenggara, Lazada berkolaborasi dengan banyak desainer, brands, dan seller baik lokal maupun internasional. Dengan tujuan agar selalu menghadirkan koleksi tren fashion yang beragam.Nah, berikut ini adalah fashion look untuk pria ala Lazada yang bisa menjadi inspirasi OOTD-mu sehari-hari!Utility look yang menonjolkan tampilan ala militer ini menjadi pilihan sempurna bagi para pria yang ingin terlihat stylish namun tetap nyaman. Selain potongan bajunya yang nyaman, pilihan warnanya yang netral juga semakin menambah kesan simple, namun tetap cool.Pakaian pria memang seringkali mengambil ide dari banyak hal, salah satunya tampilan ala pelaut. Tren ini menonjolkan tampilan yang bersifat timeless dan cocok digunakan kapan saja, khususnya pada saat cuaca cerah. Maka, tak heran jika nautical look ini cukup populer di dunia mode internasional. Motif strip dan warna biru menjadi ciri khas dari tampilan ini. Sehingga, sanggat cocok dipadukan dengan celana chino putih, jeans atau jaket.Tahun ini, oversized t-shirt sepertinya sedang naik daun ya! Buka cuma kaum wanita, pria juga menyukai pakaian yang lebih besar dari ukuran tubuh ini. Selain nyaman, oversized t-shirt mampu memberikan kesan trendy bagi penggunanya. Kamu bisa memadukkannya dengan celana yang pas. Juga bisa bermain dengan teknik layering (bertumpuk) dan menambahkan aksesori seperti beanie atau bucket hat.Untuk melengkapi look secara keseluruhan, padukan semua gaya tadi dengan sneakers yang sedang tren saat ini. Nah, koleksi sneakers yang sedang tren seperti retro feeling sneakers, chunky sneakers, dan knitted sneakers bisa kamu dapatkan di Sneakers World di platform Lazada.