Launching Program Learning for Life Indonesia (Foto: Diageo Indonesia)

(FIR)

Diageo Indonesia dan Kamar Dagang Britania Raya Indonesia (Britcham Indonesia) hari ini memulai kerjasama pelaksanaan program Learning for Life di Indonesia. Program Learning for Life adalah bagian dari komitmen Society 2030, yaitu rencana 10 tahun Diageo untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.Melalui Learning for Life, Diageo mendukung para pekerja di berbagai negara dalam mengasah keterampilan dan meningkatkan kesempatan kerja. Pada acara pembukaan secara virtual siang ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambut baik kerjasama ini."Setiap negara di dunia telah menderita dan akan bersaing ketat untuk mendapatkan kembali pangsa pasar pariwisata global. Kita harus bisa bersaing dan menjadi lebih baik termasuk dari segi kreativitas dan keunggulan. Saya senang mendapat kesempatan ini dan menyambut inisiatif Diageo dan British Chamber. Learning for Life merupakan sebuah hal yang mengesankan," ujar Menparekraf Sandiaga.Ada beberapa alasan mengapa Menparekraf Sandiaga mendukung program ini. Di antaranya sebagai berikut:1. Pertama-tama, karena target dari program ini adalah orang dewasa muda yang telah diberhentikan dari industri pelayanan dan perhotelan.2. Mengetahui tujuan dari program ini yaitu meningkatkan standar pelayanan dan keterampilan.3. Program ini, menurut Sandiaga, memberikan pemahaman kritis yang lebih baik tentang bagaimana bisnis pelayanan dan perhotelan bekerja."Kesempatan yang fantastis ini, juga kemitraan antara Diageo dan British Chamber, sangat penting bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat kita pulih, kita perlu membangun kembali hubungan pariwisata dengan Inggris," terang Menparekraf Sandiaga.Selain itu, masih menurut Sandiaga, Learning for Life merupakan program peningkatan keterampilan belajar yang dilaksanakan oleh merek Inggris, merupakan hal yang tepat karena akan menarik perhatian publik Inggris."Selain memberikan dukungan, saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berkirim pesan kepada warga Inggris bahwa kami siap dan bersemangat untuk menyambut Anda kembali mengunjungi pesona Indonesia," tegas Menparekraf Sandiaga.Fokus Learning for Life dalam memberi pelatihan kepada tenaga kerja di bidang pariwisata dan hospitality sejalan dengan rencana besar Diageo. Pelatihan Learning for Life akan memfokuskan pada ketrampilan-ketrampilan yang dapatdigunakan oleh anak muda."Ketrampilan ini membuka akses diterima bekerja atau menjadi wirausaha dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik,” sambut Direktur Corporate Relation Diageo Indonesia Dendy A. Borman."Kami sangat antusias menyambut kerjasama ini. Kami sangat menghargai semangat Diageo yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja Indonesia dalam mengelola industri pariwisata dan pelayanan," ungkap Executive Director Britcham Indonesia Chris Wren.