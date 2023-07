Manajemen Hotel Ini Dukung Pemerintah Serap Siswa SMK dalam Bidang Perhotelan

(Serah terima lulusan KIH Batch-1 SMKN 6 YK dari Ibu Wiwik, Kepala Sekolah SMKN 6 YK, kepada Hotel Horison Group. Saat ini lulusannya tidak lagi berstatus siswa KIH, tetapi sudah berubah menjadi karyawan Hotel Horison Group. Foto: Dok. Istimewa)

• SMKN 57 Jakarta, program keahlian Perhotelan ada 2 angkatan

• SMKN 6 Yogyakarta, program keahlian Perhotelan ada 3 angkatan

• SMKN 6 Semarang, program keahlian Perhotelan ada 2 angkatan

• SMKN 2 Semarang, program keahlian Hotel Accounting ada 1 angkatan

(TIN)

Manajemen perhotelan Horison Hotels Group atau PT. Metropolitan Golden Management (MGM) mendukung program Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024, yaitu melaksanakan kebijakan Link and Match lulusan pendidikan vokasi agar dapat terserap ke dunia usaha dunia industri.Hal tersebut dapat dilihat dari adanya Nota Kesepahaman antara PT MGM Hotel Horison Group dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 07/IV/NK/2019 dan Perjanjian Kerja Sama antara PT MGM dengan Direktur Jenderal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan No. 09/IV/PKS/2019 tentang Peningkatan Kompetensi bidang Perhotelan.Hotel Horison Group mendukung program pemerintah dalam hal menyerap siswa-siswi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya SMK kompetensi keahlian perhotelan, tata boga, kuntansi keuangan, teknik, admin perkantoran, multimedia dan marketing digital.Dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik di bidang perhotelan, tidak hanya sebatas memberikan kesempatan bagi para siswa SMK untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di unit-unit Hotel Horison Group, tetapi lebih dari itu juga telah membuka Kelas Industri Horison (KIH) di empat sekolah yaitu:Masing-masing angkatan jumlah siswanya adalah 36 orang atau 1 rombongan belajar.Sebelum membentuk KIH, hotel ini bekerja sama dengan SMK terpilih di mana KIH akan diadakan, untuk melaksanakan sinkronisasi kurikulum, agar lulusan KIH bisa langsung siap dalam menghadapi dunia usaha industri.“Kelebihan dari program KIH ini adalah selain siswa-siswinya mendapatkan pelajaran yang diberikan oleh guru-guru SMK, juga mendapakan tambahan ilmu tentang Front Office Department, Housekeeping Department, Food & Beverage Product dan Food & Beverage Service yang diajarkan oleh guru-guru dari industri yaitu para Manager dari unit-unit Hotel Horison Group," ujar Direktur PT. MGM Basari Bachri."Kelebihan lainnya adalah lulusan KIH langsung diserap menjadi karyawan unit Hotel Horison Group,” ujar Direktur PT. MGM Basari Bachri," tambah Basari Bachri.Dalam kesempatan kali ini, lulusan Kelas Industri Horison Angkatan pertama dari SMKN 57 Jakarta dan angkatan pertama dari SMKN 6 Yogyakarta diinagurasi dan sekaligus selebrasi penandatanganan LOI dan kontrak kerja karyawan di unit Hotel Horison Group sebagai salah satu bentuk komitment PT. MGM membantu pemerintah dalam menyerap lulusan SMK.