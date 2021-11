6 Tur Unik dan Anti-Mainstream di Singapura

(Tur kuliner dari kebun ke meja makan. Foto: Dok. Wok n Stroll)

1. Tur kuliner dari kebun ke meja makan

(Tur naik Vespa. Dok.Sideaways.sg)

2. Tur naik vespa

(Tur memecahkan misteri ala detektif di Chinatown. Dok. The Strait Times)

3. Tur memecahkan misteri ala detektif di Chinatown

(Tur Singapore After Dark. Dok. Monster Day Tours)

4. Tur Singapore after dark

(Tur nostalgia zaman dulu. Foto: Dok. Kook)

5. Tur nostalgia zaman dulu

(Tur horor mistisDok. Foto: Dok. CNALifestyle)

6. Tur horor mistis

(TIN)

Singapura tidak hanya menawarkan wisata belanja modern, taman bermain, atau pemandangan gedung megah. Kamu bisa menemukan berbagai hal unik dan sisi menarik di Singapura melalui berbagai kegiatan seru yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya.Berikut adalah enam tur anti-mainstream dan unik di Singapura yang bisa kamu simpan dahulu, sampai waktu berkunjung selanjutnya ke Singapura:Tur pertama yang bisa dipilih yaitu tur Farm to Table atau dari kebun ke meja makan yang diselenggarakan oleh Wok n Stroll. Tur selama lima jam ini terbilang anti-mainstream karena sebelum makan wisatawan akan berkunjung mengunjungi perkebunan herba, buah, dan sayuran di Singapura.Ada kendaraan unik yang bisa menjadi pilihan untuk menjelajahi Singapura dengan cara berbeda, yaitu motor Vespa. Operator tur motor Vespa ini bernama Singapore Sidecars. Durasi tur Vespa ini sekitar satu sampai tiga jam dan pilihannya memutari distrik istimewa seperti distrik belanja Kampong Glam, distrik peranakan Joo Chiat dan Tiong Bahru, dan masih banyak lagi.Chinatown Singapore terkenal sebagai salah satu tempat wisata terkenal di Singapura. Aktivitas umum yang biasa dilakukan wisatawan di sini adalah wisata kuliner dan belanja. Namun, ada wisata berbeda dari Chinatown yang dapat kamu rasakan dan memberi pengalaman baru.Kamu dapat mencoba tur satu ini yaitu Chinatown Murders - Outdoor Escape Room Game Tour. Tur ini dilakukan untuk memecahkan kasus fiksi yaitu pembunuhan berantai di Chinatown. Satu tim berisikan dua sampai lima orang dengan pemandu yang akan memberi sedikit petunjuk bagi kelompok. Tur ini juga memenangkan Outstanding Tour Experience in Singapore Tourism Awards 2021.Setelah matahari terbenam dan berganti lampu kota yang gemerlap, kehidupan di Singapura semakin seru. Siapkan sepatu sneakers karena kamu bisa menjelajahi Singapura lewat tur Singapore After Dark. Tur akan dimulai dengan makan malam bersama di pusat jajanan kuliner di Telok Ayer, menelusuri sepanjang Singapore River, berkunjung ke bar atap di Boat Quay, dan pusat pesta Clarke Quay.Tur ini terbilang sangat menarik bagi pencinta sejarah dan orang tua yang ingin bernotastalgia tentang masa lalu yang penuh kenangan. Peserta akan diajak mengunjungi kedai kopi dan panggang kopi tradisional, pembuat rumah kertas yang identik dengan sembahyang peranakan Tionghoa, dan pabrik roti tradisional yang masih bertahan di Singapura.Singapura terkenal sebagai kota modern dengan gemerlap cahaya dari gedung pencakar langit. Meski begitu, ada sisi lain Singapura yang berbeda dan seru untuk ditelusuri yaitu sisi mistis yang angker.Kamu dapat merasakan pengalaman seru yang mengerikan ini lewat tur Creepy Tales of Singapore. Pemandu akan mengajak pergi ke tempat-temat dengan legenda urban yang terkenal di Singapura seperti pemakaman kuno dan lokasi yang berhubungan dengan tragedi Perang Dunia II. Tur ini juga dilengkapi alat pendeteksi hantu modern agar lebih mendebarkan bagi pengunjung.