Seven Oaks Lavender Farm Jadi Pilihan Wisata Aman saat Pandemi

Virginia: Di Virginia, Amerika Serikat, Anda dapat menemukan bunga-bunga lavender yang cantik. Saat pandemi covid-19, wisata alam Seven Oaks Lavender Farm menjadi pilihan yang dapat dikunjungi karena relatif lebih aman.Kebun bunga ini telah dikunjungi banyak orang sejak musim semi dan awal musim panas untuk memetik lavender yang harum. Tak jauh dari Washington DC, Anda hanya perlu menempuh jarak 80 kilometer atau sekitar satu jam perjalanan.Pihak pengelola kebun ini juga menyediakan keranjang dan gunting untuk pengunjung. Harga untuk satu tangkai bunga yang dipetik hanya 15 cent USD atau tak lebih dari Rp50.Pengunjung yang datang juga merasa asyik dan rileks saat berada di kebun lavender. Selain bisa memetik bunga, anak-anak juga dapat bermain dengan kelinci dan menangkap kumbang."Kami menerapkan protokol kesehatan dan tak ada pembayaran tunai. Pengunjung juga dapat membeli bunga melalui website. Hal ini guna menjaga semua orang aman.""Kami juga memakai masker bila berdekatan dan tahun lalu itu menjadi musim panen kami yang terbaik," kata pemilik Seven Oaks Lavender Farm, Deborah Skahill pada tayangan program Metro Siang Metro TV, Senin, 12 Juli 2021.Mulai tahun ini, Seven Oaks juga menyediakan layanan kamping dan banyak pengunjung yang tertarik. Bahkan semua fasilitas telah disediakan, mulai dari tenda, tempat tidur, toilet, dan kebutuhan lainnya.