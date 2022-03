Mudik Tanpa Repot dengan Bawaan? Hindari 6 Barang Ini!

Bawa banyak sepatu

(Saat traveling istirahat akan semakin berkurang. Hal itu dapat menyebabkan kondisi badan semakin melemah. Ditambah lagi, tidur kurang nyenyak. Untuk itu kamu membutuhkan bantal leher ini sebagai pengganjal yang tepat. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Bantal leher yang besar

Jas hujan tebal

Adaptor yang salah

Membawa banyak pakaian

Produk perawatan kulit yang berlebihan

(TIN)

Saat melakukan perjalanan, terkadang kita bingung barang apa saja yang akan dibawa. Alhasil hampir semua barang yang kita rasa 'penting' masuk semua ke dalam koper atau tas ransel.Padahal barang-barang tersebut belum tentu kita butuhkan. Biasanya, itu dilakukan karena rasa takut akan terjadi sesuatu, sehingga kita memutuskan membawa lebih banyak dari yang seharusnya.Prinsipnya, semua yang kita bawa haruslah memiliki tujuan. Aturan praktis ini mungkin tampak keras, tetapi faktanya akan menyelamatkan pelancong dari ketakutan akan kelebihan muatan. Nah, barang apa saja yang bisa kamu tinggal saat melakukan pelesiran atau mudik Lebaran?Lydia Mansel, seorang penulis perjalanan dan pendiri Just Packed, akan membagikan pengalamannya dalam melakukan pengepakan agar tidak berlebihan. Jadi mudik atau traveling kamu jadi enggak ribet san semuanya tips nya tertuang dan sudah kami nukil dari laman Travel and Leisure.Saat harus melakukan perjalanan, satu yang tak boleh ketinggalan adalah sepatu cadangan. Karena kita tidak bisa menduga tempat apa yang akan kita sambangi. Namun begitu, hindari bawa banyak sepatu aneka model.Pilih sepatu yang bisa dikenakan di segala acara agar tidak menghabiskan tempat di koper. Maksimal, bawalah dua pasang sepatu. Jangan lupa cek kondisi cuaca tempat yang akan dituju.Bantal leher untuk perjalanan terdengar bagus untuk dibawa. Sesuatu yang terasa nyaman akan membantu kamu cepat tidur di penerbangan jarak jauh. Tetapi bantal ini secara praktik tidak memiliki banyak kegunaan. Secara teori, membawa bantal leher itu bagus, tapi menghabiskan banyak ruang di tas. Apalagi kalau tidur kamu di pesawat hanya beberapa jam.Sedia payung sebelum hujan itu perlu, tapi juga harus dilihat apakah itu benar-benar perlu. Bila takut turun hujan, daripada membawa jas hujan yang bikin makan tempat, lebih baik membawa ponco hujan yang dapat dikemas kecil. Atau, untuk lebih simpel lagi, kamu bisa membawa payung lipat.Lakukan riset sebelum melakukan perjalanan termasuk memahami jenis colokan dan stop kontak tujuan Anda. Oleh karena itu universal plug adaptor akan sangat bermanfaat saat kamu menemukan situasi demikian. Apalagi misalnya jika perjalanan kamu ke luar negeri, universal plug adaptor sangat dibutuhkan.Jika berencana untuk mengenakan kembali pakaian yang dibawa dalam koper, periksa labelnya terlebih dulu. Cari pakaian perjalanan yang secara khusus dapat dicuci di mesin cuci, seperti bahan katun, spandeks, dan nilon biasanya merupakan pilihan yang aman.Bawalah pakaian secukupnya sesuai dengan musim atau cuaca di tempat yang hendak kamu datangi. Dan pilih warna-warna netral agar bisa mix and match saat mengenakannya.Membawa seluruh rutinitas perawatan kulit ke dalam tas perlengkapan mandi adalah gangguan. Pilih ukuran produk sample dan travel size, untuk dibawa saat bepergian atau mudik. Dan tentu saja gunakan produk multifungsi selama traveling. Nah, kalau sudah siap semuanya, tinggal berangkat, deh. Bye-bye, bagasi berlebihan!