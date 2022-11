Lengkapi Momen Piala Dunia 2022 dengan Ikut Nobar di Grand Dafam Ancol

(FIR)

Tak terasa Kick Off Piala Dunia 2022 akan bergulir besok. Tentunya bagi kamu yang punya jiwa nonton bersama-sama tak mau ketinggalan dengan acara Nonton Bareng (Nobar).Salah satu rekomendasi tempat nonton bareng yang nyaman adalah di Grand Dafam Ancol. Bertempat di dekat Taman Impian Jaya Ancol, hotel bintang 4 ini menawarkan kamu menonton Piala Dunia dengan nuansa yang berbeda.Untuk Nobar di Grand Dafam Ancol, kamu bisa menuju Previere Lounge yang terletak di lantai lobby hotel. Nantinya kamu dapat menikmati makanan dan minuman bersama kerabat atau keluarga sambil menikmati keseruan Piala Dunia.Tim kuliner Grand Dafam Ancol Jakarta pun akan menghadirkan beberapa promo bundle ala Piala Dunia. Khusus untuk kamu yang memang penghuni Apartemen Marina Mediterania, juga dapat menikmati potongan harga spesial sebesar 15%."Piala Dunia merupakan kompetisi yang paling bergengsi di dunia sepak bola, jangan sampai terlewati momen spesial ini," Ucap Aditya A. Wirakusuma selaku General Manager Grand Dafam Ancol Jakarta.Sementara itu Richard Christie selaku Assistant Public Relations Manager mengatakan tak lengkap momen Piala Dunia ini tanpa menikmati keseruan bersama teman-teman. Dan, Grand Dafam bisa menjadi destinasi yang cocok untuk melengkapi keseruan Piala Dunia ini.Grand Dafam Ancol Jakarta merupakan hotel berbintang 4 yang terletak di pusat Jakarta Utara. Hotel yang dilengkapi dengan 217 kamar Suite dengan 6 tipe ruangan yaitu Deluxe Suite, Executive Suite, Previere Executive Suite dengan luas masing-masing type kamar 45 sqm.Selain itu juga ada Deluxe Family Suite, Executive Family Suite, Previere Family Suite dilengkapi 2 Kamar tidur dengan luas masing masing type kamar 60 sqm. Setiap kamar sudah dilengkapi dengan ruang tamu, ruang tidur, ruang makan dan juga dapur.Hotel yang berada di kawasan Ancol ini juga mempunyai 14 meeting room dan rooftop bar 33 Skybridge yang dapat digunakan untuk keperluan bisnis maupun acara pernikahan. Para tamu juga dapat menikmati hidangan nikmat di Cumi Cumi Restaurant by Grandin atau bersantai di Previere Lounge by Grand Dafam. Nikmati liburan yang aman dan nyaman di Grand Dafam Ancol Jakarta.