'Planogram Goes to Mandalika' di Bandara Lombok Jadi Wisata Belanja Para Penonton MotoGP Mandalika 2023

(Menparekraf Sandiaga Uno meninjau "Planogram Goes to Mandalika 2023" di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Sabtu, 14 Oktober 2023. Foto: Dok. Birkom Kemenparekraf)

(TIN)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Lombok , Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satunya untuk meninjau Planogram Goes to Mandalika.Selain itu agenda Menparekraf Sandiaga dalam kunjungan tersebut di antaranya untuk menghadiri event wisata olahraga (sport tourism) kelas dunia, MotoGP Mandalika (IndonesianGP) 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit.Menparekraf Sandiaga tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) Lombok, Sabtu, 14 Oktober 2023 siang dan langsung meninjau "Planogram Goes to Mandalika 2023".Planogram itu dihadirkan Kemenparekraf untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2023 sekaligus menjadi ruang promosi bagi produk-produk ekonomi kreatif UMKM terkurasi yang dapat menjadi pilihan wisata belanja para penonton MotoGP Mandalika 2023."Kami berkolaborasi menghadirkan planogram dan ini adalah tahun kedua Kemenparekraf melakukan amplifikasi agar produk-produk UMKM kita dapat terlibat sesuai dengan pendekatan yang lebih kekinian, yakni pemasaran secara online dan offline dalam waktu bersamaan," kata Menparekraf Sandiaga.Planogram Goes to Mandalika 2023 merupakan instalasi interaktif yang menampilkan 100 jenama dari subsektor fesyen, kriya, kuliner, dan intellectual property yang diseleksi melalui serangkaian kurasi. Produk ekonomi kreatif mewakili beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah.Planogram memuat informasi dan foto-foto produk kreatif, beserta QR Code yang tersambung dengan akun resmi pelaku kreatif di marketplace atau platform penjualan lain (media sosial, website, dan lainnya).Pembayaran produk kreatif dapat dilakukan secara cashless menggunakan QRIS yang didukung oleh Bank Indonesia, lalu produk kreatif akan dikirim ke lokasi pembeli melalui jasa ekspedisi pengiriman barang. Selain itu, terdapat juga produk display yang dapat dibeli secara langsung. Instalasi ini terwujud berkat kolaborasi Kemenparekraf/Baparekraf utamanya dengan Bank Indonesia.Menparekraf mengatakan planogram menawarkan kemudahan akses belanja dan jangkauan yang lebih luas, sekaligus menjadi perwujudan nyata dari strategi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Strategi ini menjadi andalan Kemenparekraf/Baparekraf dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Konsumen juga dapat merasakan langsung digital experience di booth Planogram."Kami menargetkan transaksi hingga Rp3 miliar, tapi baru sampai kemarin (13/10) saja sudah mencapai Rp2,9 miliar," kata Sandiaga.Capaian ini menunjukkan, telah terjadi perubahan pola belanja dari masyarakat khususnya generasi z dan milenial. Kemenparekraf akan terus mendorong pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat terus beradaptasi dengan perubahan pola masyarakat."Kita harus mampu beradaptasi lebih cepat lagi, dan ini akan kami sosialisasikan ke UMKM agar dapat menyesuaikan dengan pola-pola belanja baru para pembeli terutama generasi z dan milenial," kata Sandiaga.Pj Gubernur NTB, HL Gita Ariadi, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Pemprov NTB dengan Kemenparekraf. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberdayakan UMKM ekonomi kreatif di wilayahnya."Pemberdayaan UMKM akan terus dipacu dan ditingkatkan kualitasnya sehingga customer baik secara online ataupun offline dapat terpuaskan," ujar Gita Ariadi.Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, Prijono, mengatakan BI mendukung Planogram dengan harapan produk ekraf dapat mendukung tugas Bank Indonesia dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional, khususnya hal ekspor."Ke depannya kolaborasi terus dapat terlaksana dengan memanfaatkan binaan Bank Indonesia yang tersebar, dan kerja sama bisa dari hulu ke hilir," ujar PrijonoPlanogram Goes to Mandalika bertempat di antara lobi kedatangan dan keberangkatan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM), Lombok.Sebanyak 100 jenama dari Planogram goes to Mandalika 2023 juga dapat dilihat di e-catalogue pada tautan https://motce.id/ecatalogueplanogram . Jadi, apakah kamu sudah siap untuk window shopping dan berbelanja?