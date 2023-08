Indonesia Shopping Festival 2023 Dukung Eksplorasi Budaya dan Kuliner Nusantara

(ROS)

Jakarta: Menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan RI, semangat perjuangan dalam menggelorakan perekonomian kreatif menjadi lebih baik terus digalakkan. Hal tersebut selaras dengan tema HUT Kemerdekaan RI tahun ini yang bertajuk 'Terus Melaju Untuk Indonesia Maju', para pengelola pusat perbelanjaan melalui Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) optimistis mendukung roda perekonomian nasional terkhusus bidang retail agar dapat terus bergerak dan melanjutkan laju pembangunan negara menuju Indonesia Maju.Sejalan dengan upaya tersebut, dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) gelar Indonesia Shopping Festival 2023 pada tanggal 10 Agustus hingga 20 Agustus 2023 yang serentak diadakan di 350 pusat belanja di seluruh Indonesia.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mendukung penuh Indonesia Shopping Festival 2023 dengan mengajak seluruh pelaku di bidang retail dan UMKM ekonomi kreatif fokus mengembangkan serta mengeksplor kebudayaan dan makanan Indonesia. Sehingga Indonesia Shopping Festival 2023 dapat meningkatkan jumlah wisata lokal, penjualan dibidang retail, dan mengedepankan UMKM & ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan dalam 'The Weekly Brief with Sandi Uno' yang berlangsung secara hybrid, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023.Indonesia Shopping Festival 2023 merupakan inovasi yang dilakukan oleh APPBI dari program Indonesia Great Sale yang sebelumnya diadakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selama periode Indonesia Shopping Festival 2023, akan hadir pameran produk dalam negeri dan UMKM di seluruh pusat perbelanjaan, festival kuliner khas nusantara, bahkan akan ada pertunjukan kesenian daerah dan midnight sale yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya seperti pesta durian dengan mengangkat durian lokal Indonesia di Kota Kasablanka, Jakarta, kemudian di Grand Indonesia, Jakarta gelar midnight sale.Sementara untuk di kota lainnya seperti di Bandung, 23 Paskal Shopping Center akan gelar peragaan busana, pameran, dan workshop Indonesia Fashion Chamber & Dekranasda Jawa Barat, Semarang, di DP Mall gelar pagelaran fesyen desainer lokal & UMKM, Bali, Sidewalk Jimbaran Bali mengadakan trunk show Endek & Kebaya Bali oleh UMKM Ibu Gubernur Bali dan pertunjukkan Tari Panyembrama."GIPI mendukung penuh kegiatan Indonesia Shopping Festival 2023, mengingat berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya para pelaku usaha retail untuk mengedepankan UMKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan jumlah wisatawan negara hingga wisatawan mancanegara," jelas Hariyadi Sukamdani, selaku Ketua Umum DPP GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia).Semarak perayaan Kemerdekaan tidak berhenti disitu saja, Indonesia Shopping Festival akan dipenuhi dengan diskon spesial hingga 78 persen sesuai dengan usia Republik Indonesia."Melalui Indonesia Shopping Festival 2023 yang diadakan beriringan dengan semangat kemerdekaan RI ke-78, APPBI optimis turut berperan aktif mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya industri retail demi membangun perekonomian Indonesia yang lebih hebat lagi," jelas Alphonzus Wijaja, selaku Ketua Umum DPP APPBI.Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia semakin meriah dengan dilaksanakan pembukaan Indonesia Shopping Festival 2023. Sama seperti tahun lalu yang telah dilaksanakan di Kota Kasablanka, Jakarta, tahun ini pembukaan Indonesia Shopping Festival digelar di beberapa kota besar pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB."Tahun ini, Kota Bandung, tepatnya di 23 Paskal Shopping Center dipilih sebagai lokasi utama pembukaan Indonesia Shopping Festival 2023 dan langsung diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil," jelas Alphonzus Wijaja selaku Ketua Umum DPP APPBI.Hal tersebut merupakan dukungan penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk semakin semangat menggerakkan perekonomian terkhusus di bidang retail dan UMKM kreatif.Pada waktu bersamaan, pembukaan juga akan diadakan secara live di beberapa kota digelar di DKI Jakarta tepatnya di Grand Indonesia yang dibuka langsung oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, Semarang di DP Mall Semarang oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Bali, di Sidewalk Jimbaran oleh Bupati Bali, I Nyoman Giri Prasta. Semangat Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian Indonesia terlihat dengan bangkitnya pembangunan negera yang semakin membaik dan antusias belanja masyarakat yang meningkat.Sejalan dengan optimisme Pemerintah, dengan dilaksanakan Indonesia Shopping Festival 2023 bertujuan untuk mengoptimalkan peningkatan jumlah transaksi dibidang retail dan traffic pengunjung pada pusat perbelanjaan, sehingga harapannya dapat mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, agar pengusaha kecil dan menengah memperoleh keuntungan untuk mengangkat produk khas daerahnya melalui pusat perbelanjaan.Dengan adanya dukungan oleh pegiat UMKM dalam mengeksplorasi produk khas daerah dan makanan nusantara di pusat belanja, dapat secara aktif mendukung roda perekonomian menjadi semakin maju.