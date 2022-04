Kolaborasi Kolosal untuk Menunjang Antusiasme Wisatawan Australia Liburan ke Indonesia

(FIR)

Pekan lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Australia. Ada beberapa alasan mengapa Menparekraf Sandiaga mengunjungi Negeri Kanguru, sebagai destinasi luar negeri pertama sejak menjabat sebagai Menparekraf Desember 2020."Alasan saya mengunjungi Australia karena minat masyarakat Australia terhadap destinasi wisata Indonesia sangat besar, khususnya Bali . Mereka menganggap Bali itu adalah rumah kedua mereka," ujar Menparekraf Sandiaga saat Weekly Press Briefing di Gedung Sapta Pesona.Atas dasar itu, Kemenparekraf langsung menargetkan 1,4 juta wisatawan yang berkualitas, yang mau berkunjung ke Indonesia dengan Protokol Kesehatan sesuai arahan kami."Untuk bisa mewujudkan target tersebut, maka kami butuh kolaborasi yang sangat masif di segala bidang. Kolaborasi ini disebut kolaborasi kolosal," terang Menparekraf Sandiaga.Sementara yang dibutuhkan demi mewujudkan target tersebut, harus diselingi dengan penerbangan yang lebih banyak, produk wisata yang lebih dikenal, maupun juga pelayanan yang mumpuni."Semenjak dibuka sampai 3 April 2022, tercatat 63 persen WNA dari 12 ribu kunjungan dari Australia, Australia memuncaki urutan pertama, dari PPLN itu 21,4 persen dan positive rate-nya yang sangat rendah karena tingkat vaksinasi yang tinggi," ungkap Sandiaga.Untuk bisa merasakannya, Kemenparekraf menjemput bola dan mengikuti penerbangan Jetstar dari Sydney ke Denpasar dengan boeing 787 dan pesawat tersebut langsung terisi penuh dengan total 335 penumpang."Permintaan yang tinggi dan konsisten dengan load factor mencapai 100 persen sejak dioperasikan kembali jetstar pada 4 maret 2022. Dan ini diprediksi akan berlangsung pada beberapa minggu ke depan dalam rangka masa libur paskah," ujar Menparekraf Sandiaga.Saat ini jetstar mengoperasikan 3 rute ke Denpasar, yaitu 3 kali perminggu dari Melbourne dan Sydney, serta setiap hari dari Perth mulai 8 april 2022."Tapi menurut saya ini sangat kurang, karena jika penerbangan ditambah maka ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan. Sangat penting untuk kebangkitan ekonomi kita, sangat strategis untuk terciptanya lapangan kerja, kepulihan peluang usaha terutama di Bali, dan merupakan tatanan ekonomi baru," kata Sandiaga."Kita bisa mengundang penerbangan-penerbangan lainnya dengan thinking out of the box dengan pola-pola not bussines as usual, itu yang ingin kami hadirkan," pungkasnya.