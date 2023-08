Pulau Jawa Dominasi Wisatawan, Menparekraf Sebut karena Infrastruktur

(Menparekraf Sandiaga mengatakan banyak sekali hidden gem yang belum terekspos di internet dan masyarakat tentang destinasi wisata di luar Pulau Jawa. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

(TIN)

Destinasi wisata di Indonesia memberikan penawaran yang menarik untuk dikunungi. Sayangnya, tak sedikit orang-orang memilih kembali untuk berlibur di Pulau Jawa. Apa alasannya?Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno , ia juga merasakan bahwa masih banyak wisatawan lokal memilih di Pulau Jawa saja. Padahal, di luar Pulau Jawa, terdapat banyak destinasi wisata yang bagus.Sandiaga mengatakan salah satunya adalah kendala infrastruktur. Infrastruktur di Pulau Jawa dinilai sudah terbangun dengan baik dalam menghubungkan kota demi kota."Di Jawa ini karena infrastrukturnya sudah terbangun dengan baik, terutama infrastruktur jalan," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, 7 Agustus 2023.Lebih lanjut, Menparekraf Sandiaga mengatakan bahwa berdasarkan data yang telah didapat, memang jalur wisatawan yang paling tingggi adalah jalur darat. Jalur laut dan udara memiliki nilai persentase yang sama."Di daerah lain, ini kalau kita bagi wisatawan 80 persen jalur darat, 10 persen jalur laut, dan 10 persen jalur udara. Ini yang harus kita tingkatkan kehandalan infrastruktur kita untuk mendorong mobilitas," jelasnya.Selain soal infrastruktur, promosi dinilai memang masih kurang. Sehingga, banyak sekali hidden gem yang belum terekspos di internet dan masyarakat tentang destinasi wisata di luar Pulau Jawa."Kedua adalah promosi destinasi-destinasi di sekeliling kita. Jadi, banyak sekali hidden gem-hidden gem ini yang belum terpromosikan," paparnya.Sandiaga sendiri berharap bahwa wisatawan lokal maupun mancanegara dapat mengunjungi destinasi di luar Pulau Jawa. Sebab, destinasi wisata di sana tak kalah indah dengan yang ada di Pulau Jawa."Ini PR kita, mudah-mudahan dapat mendorong terus wisatawan nusantara karena ini menjadi buah yang mudah sekali dijangkau untuk kita petik dan kita konferensi kepada kunjungan wisatawan nusantara," pungkasnya.