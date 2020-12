Wishnutama Serah Terima Jabatan Menparekraf ke Sandiaga Uno

(Sertijab Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) juga dihadiri oleh Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. Foto: Dok. Kemenparekraf)

Pada Rabu, 23 Desember 2020 resmi Sandiaga Salahuddin Uno dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio.Dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Acara sertijab berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf/Baparekraf, Rabu, 23 Desember 2020 pagi.Serah terima jabatan dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2020 Wishnutama Kusubandio kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024, Sandiaga Salahuddin Uno.Dalam sambutannya, Wishnutama Kusubandio menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jajaran dan pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif atas dedikasi dan kerja keras untuk bangsa ini.Seperti diketahui, setahun belakangan masyarakat dihadapkan dengan pandemi yang sangat berat sekali khususnya terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif."Ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa dan tentunya ini akan menjadi tantangan yang juga luar biasa buat Bang Sandi ke depannya. Berbagai perencanaan yang sudah kita lakukan kadang bisa dieksekusi, tapi kebanyakan tidak bisa dieksekusi. Faktor kesehatan menjadi prioritas utama kita, oleh karena itu kita selalu harus bisa mengukur kebiasaan kita agar selalu aman dan kegiatan tetap bisa terlaksana," kata Wishnutama Kusubandio.Sejak awal seluruh jajaran Kemenparekraf/Baparekraf berusaha mencari solusi agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan dalam menghadapi badai pandemi covid-19."Tapi saya tetap yakin di bawah kepemimpinan Bang Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif, kita bisa bangkit dan tentunya bukan hanya bangkit tapi jauh lebih baik daripada sebelumnya," kata Wishnutama.Kepada pejabat dan jajaran di Kemenparekraf/Baparekraf, ia berpesan agar selalu dapat menjalankan tugas mulia dan juga pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena tidak pernah ada waktu yang salah untuk berbuat baik dan tidak pernah ada waktu yang baik untuk berbuat salah."Kerjakanlah segala sesuatu dengan hati untuk kebaikan dan kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Wishnutama.Sementara, Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya, mengatakan, jabatan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan sebuah amanah sekaligus tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan dari Wishnutama Kusubandio untuk berkarya dan memberi kontribusi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.Ia mengatakan, Wishnutama didukung Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo beserta jajaran Kemenparekraf telah meletakkan dasar pijakan, terutama dalam merespons dampak pandemi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Seperti program CHSE dan yang terbaru program "Buy Now Travel Later"."Saya menyadari pandemi covid-19 ini merupakan suatu tantangan yang besar. Namun kita harus optimistis bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasti akan segera pulih dan bangkit kembali, seiring teratasinya pandemi ini," kata Sandiaga."Sebab sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sektor strategis penyumbang devisa serta pembuka lapangan kerja paling cepat, dan besar. Amat penting dalam upaya pemulihan ekonomi kita," kata Sandiaga.Presiden Joko Widodo, dikatakan Menparekraf Sandiaga Uno, secara khusus menyampaikan pesan untuk dapat bergerak cepat dalam mempersiapkan destinasi super prioritas dari seluruh aspek agar bisa terskema dengan baik.Mulai dari infrastruktur, seni budaya, sumber daya manusia dan sebagainya. Kemudian menyiapkan kalender kegiatan (calendar of event) pada setiap destinasi terutama destinasi lima super prioritas agar sektor pariwisata bukan hanya bertahan dan pulih."Calender of event dari yang berskala kecil mingguan, juga bulanan dalam skala regional dan yang world class. Jadi itu semua perlu kolaborasi," ucap Sandiaga.Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan pesan agar dapat menjalankan protokol secara disiplin. Sektor ekonomi kreatif sebagai pencipta lapangan kerja untuk dapat dilakukan pendekatan yang holistik sehingga lebih dari 30 juta para pelaku dan tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa terbantu.Juga inovasi produk seperti wisata halal desa wisata dan beberapa kegiatan yang menyentuh aspek ekonomi kreatif."Kita tidak punya banyak waktu, kita harus dapat melakukan tiga hal yakni inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, kita lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara," ujar Sandiaga.Terakhir ia menyampaikan penghargaan tertinggi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2020 Wishnutama Kusubandio, dan mendoakan agar dapat terus berkarya memberikan sumbangsih yang terbaik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif."Mudah-mudahan Mas Tama bisa di sektor ini terus dan menjadi mentor kita ke depan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat penting," tambah Sandiaga Uno.Acara serah terima jabatan turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, serta seluruh pejabat dan jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.