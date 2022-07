Top 3 Berita Gaya: Olahraga Aman dan Nyaman hingga Kunci Sukses Magdalena

Olahraga Aman dan Nyaman di Kuningan City Mall

Maizura Ajak Anak Muda Tanam Pohon dan Lestarikan Alam Bersama BLDF

Berani Mengambil Keputusan Sendiri, Kunci Sukses Magdalena jadi Vlogger

(FIR)

Top 3 Berita Gaya hari ini terkait Olahraga aman dan nyaman di Kuningan City Mall. Kemudian ada Maizura yang mengajak anak muda tanam pohon, hingga kunci sukses Magdalena Fridawati menjadi Vlogger.Sebagai the leading sports and F&B concept mall, Kuningan City Mall konsisten menghadirkan rangkaian acara berkonsep A New Age of Interconnectivity of a Hub Sport, Food, Fashion, Music Collaboration, yang terangkum dalam Summer Sport Klub.Selengkapnya klik di sini Ditemani dengan nuansa perbukitan dan pegunungan, serta sejuknya angin di kawasan Dieng, Banjarnegara aktris muda Maizura pemeran web series “Jumpa,” dalam series campaign SiapDarling menjadi bintang dalam acara Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF).Selengkapnya klik di sini Magdalena Fridawati menjadi salah satu vlogger yang sukses di media sosial. Baginya, kunci sukses ia menjadi sekarang ini adalah berani mengambil keputusan sendiri.Selengkapnya klik di sini