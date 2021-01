Ponta do Sol, Desa Digital Nomad Pertama di Eropa foto: visitmadeira.pt

Jakarta: Desa Ponta do Sol, Portugal, akan menjadi desa digital nomad pertama di benua Eropa. Rencananya desa ini mulai dibuka pada 1 Februari 2021.



Dilansir dari laman Timesofindia, gagasan desa yang didedikasikan untuk digital nomad ini dicetuskan oleh Gonçalo Hall yang merupakan konsultan digital nomad.



Gonçalo ingin menjadikan Desa Ponta do So sebagai sumber pendapatan sekaligus menyatukan para digital nomad. Ia pertama kali memperkenalkan konsep tersebut pada sebuah konferensi, yang juga dihadiri oleh menteri ekonomi Portugis.



Sasaran desa ini adalah bagi mereka yang lelah bekerja di rumah selama pandemi covid-19.



Segala fasilitas untuk digital nomad sudah disediakan. Mulai dari ruang kerja gratis, akses ke aplikasi komunikasi Slack, internet gratis di pusat kebudayaan John do Passos. Desa tersebut dapat menampung 100 orang pada saat bersamaan. Dan seorang digital nomad yang masuk harus berkomitmen untuk tinggal setidaknya selama sebulan.



Pulau Madeira memang merupakan salah satu pulau tujuan terkemuka di dunia. Selain itu pulau tempat kelahiran bintang Juventus Cristiano Ronaldo ini juga dinobatkan sebagai Mutiara Atlantik.



Jika menyukai ide bekerja dari tempat yang menyuguhkan hangatnya matahari, indahnya pasir putih, dan dan birunya laut, desa nomad digital ini mungkin bisa menjadi tujuan ideal untuk bekerja.



Selama beberapa tahun terakhir, populasi digital nomad telah meningkat karena para pekerja jarak jauh ini merasa tidak punya alasan untuk terikat kerja di satu kota tertentu.



Sekarang bisnis telah banyak mengadopsi kebijakan kerja yang fleksibel dan jarak jauh, sehingga pasar untuk digital nomad juga semakin luas.



Dilansir dari laman Intentional Travelers, digital nomad adalah seseorang yang bekerja secara digital atau menggunakan tools online dari tempat mana pun yang mereka pilih secara mandiri.



Seorang digital nomad sering disebut independen secara lokasi karena mereka memilih sendiri lokasi kerja mereka. Itu sesuai dengan kata nomad yang diambil dari nomaden yang artinya hidup dengan berpindah-pindah tempat.



Bekerja sebagai digital nomad ini sekilas mirip dengan profesi dengan yang bisa dilakukan secara remot. Namun yang membedakan adalah seorang digital nomad bisa bekerja dengan berpindah-pindah tempat sambil tetap melakukan gaya hidup mereka.

(UWA)