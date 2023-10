Ini Rekomendasi Hotel yang Dekat dengan Ancol, Kemayoran, dan Kota Tua

(FIR)

Kawasan Ancol dan Kemayoran merupakan tempat terselenggaranya berbagai macam kegiatan seperti expo, exhibition dan event-event musik, baik itu musisi lokal maupun internasional. Banyak kebutuhan akomodasi kamar hotel tentunya untuk menampung para pengunjung yang menghadiri acara-acara tersebut.Seiring dengan itu, kamu yang mungkin datang dari luar Jakarta dan ada acara di dua area tersebut, perlu tahu tempat penginapan terdekat. Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta merupakan salah satu hotel yang berdekatan dengan Ancol dan kemayoran, sehingga bisa menjadi rekomendasi kamu yang membutuhkan akomodasi hotel.Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta juga dekat dengan pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua, Pasar Pagi dan Mall Mangga Dua yang bisa kamu tempuh cukup dengan berjalan kaki. Selain itu juga hotel ini dekat dengan berbagai tujuan wisata atau point of interest yang ada di sekitar seperti wisata Kota Tua, Pusat elektronik glodok china town, stasiun Jakarta Kota, dan lainnya.“Kami selalu menyediakan berbagai promo menarik di setiap momen special, selain itu juga fasilitas yang ada dihotel akan menjadi daya tarik tersendiri selain area di sekitar hotel yang bisa menjadi alternatif hiburan bagi tamu yang menginap, karena letaknya yang strategis di pusat kota Jakarta,” ujar Flaviana Ratnasari, selaku General Manager Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta.Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta terletak di Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan total 201 kamar yang terdiri dari 5 tipe kamar yaitu 165 kamar Superior, 28 kamar Deluxe, 2 kamar Executive Deluxe, 5 kamar Executive Suite dan 1 kamar Family Suite.Untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi tamu yang menginap di Arcadia Hotel by Horison Mangga Dua Jakarta tersedia santan Restaurant, Sakeca Lounge, Jogging Track, Laundry Service dan fasilitas ruangan meeting untuk memfasilitasi berbagai pertemuan maupun acara-acara menarik lainnya.