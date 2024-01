Pokemon Air Adventures Tiba di Indonesia, Hadirkan Pikachu Berbatik yang Menggemaskan

Pikachu Berbatik

Ragam atraksi Pokemon di Pulau Dewata

Ada Pikachu di badan pesawat Garuda Indonesia

Setelah mengelilingi Jepang, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Pokemon Air Adventures akhirnya mendarat di Indonesia. Konsep Pokemon dengan kearifan lokal pun sangat terasa pada episode kali ini.Ya, Pikachu's yang akan menyapa para penggemarnya di Tanah Air akan tampil berkemeja batik. Sebuah penampilan yang diyakini membuat jatuh hati para penggemar monster berperawakan chubby ini.Pikachu berbatik merupakan salah satu dari rangkaian Pikachu’s Indonesia Journey dan bagian dari proyek 'Pokémon Air Adventures'. Hal itu diumumkan The Pokemon Company, perusahaan yang bertanggung jawab untuk pemasaran dan waralaba Pokemon."Pada proyek ini, kami merencanakan penyelenggaraan berbagai event di Indonesia untuk semakin meningkatkan pariwisata di Indonesia bersama Pokémon," ungkap Corporate Officer The Pokémon Company Susumu Fukunaga.Program ini tercipta dari keinginan agar saat pembatasan perjalanan telah diringankan, orang-orang dapat kembali menikmati bepergian dengan bebas bersama dunia Pokémon dan agar mereka dapat menikmati kembali kesenangan dan keceriaan saat melakukan perjalanan.Susumu juga menceritakan bagaimana proyek ini tercipta. Dimulai sejak Mei tahun lalu, Pokemon menjalin kemitraan dengan berbagai pihak di Indonesia demi menciptakan petualangan yang tak terlupakan."Pada Mei 2023, kami menjalin kemitraan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Garuda Indonesia, dan Niantic. Saya merasa sangat gembira karena pada hari ini, saya dapat mengumumkan proyek yang kami persiapkan setelah pengumuman dimulainya program bersama tersebut," terang Susumu.Pokemon akan mengadakan berbagai program untuk menghantarkan kenangan yang luar biasa bersama Pikachu dan kawan-kawan. Nantinya, Pikachu melakukan perjalanan di berbagai kota seperti Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta untuk berjumpa dengan beragam daya tarik Indonesia."Melalui petualangan ini, kami ingin agar orang-orang dapat menemukan beragam daya tarik Indonesia tersebut dan menambah jumlah penggemar Pokémon maupun Indonesia, kami juga akan mengumumkan program yang rencananya bakal dijalankan di beberapa kota besar di Indonesia yang akan dimulai dari event di pulau Bali pada bulan Maret 2024," terang Susumu.Pada petualangan ini, kamu dapat berjumpa dengan Pikachu spesial berkemeja batik yang menggunakan motif Pikachu. Batiknya pun dibuat oleh desainer batik asal Indonesia, yaitu Juan Sidarta yang merupakan Co-Owner of Batik Concept."Pikachu ini hanya dapat dijumpai di Indonesia. Ke depan, mungkin akan muncul juga Pikachu Berkemeja Batik dengan desain batik yang berbeda. Nantikan pengumuman kami nanti," janji Susumu.Bali menjadi destinasi pertama Pikachu Journey ini. Nantinya acara ini berlangsung selama dua hari, mulai dari tanggal 2 sampai dengan 3 Maret 2024, berpusat di Lapangan Renon, Denpasar.Selama event ini, juga akan diselenggarakan event spesial Pokémon GO dan Pokémon Run, serta aktivitas lainnya selain dua event tersebut yang dapat dinikmati secara gratis.Salah satu konten utamanya adalah acara panggung oleh para Pokémon saat siang dan malam hari. Pada siang hari, akan ada Pikachu Splash Show di mana air dengan jumlah melimpah akan ditembakkan dengan intens dari meriam air! Konten yang dapat menikmati kegembiraan mandi air bersama Pikachu."Pada malam harinya, dilakukan pertunjukan dansa Pikachu bersama musik dan cahaya bertema Pikachu EDM yang dapat dimeriahkan dengan ikut menari bersama. Konten orisinal yang memasukkan unsur khas Indonesia pada lagunya," jelas Susumu.Selain itu, akan ada parade 10 ekor lebih Pikachu di lapangan selama periode event! Juga akan dilakukan Meet & Greet dengan Pokémon.Bukan hanya Pikachu, jumpai juga Sprigatito, Fuecoco, dan Quaxly yang berperan di seri animasi terbaru Pokémon. Tentunya juga akan ada Photo Spot untuk mengambil banyak foto bersama para Pokémon. Ditambah lagi, akan ada Pokemon Kids Carnival untuk mencoba tantangan permainan sederhana Pokemon dan mendapatkan hadiah yang luar biasa serta tempat penjualan merchandise Pokemon.Selain itu, selama periode dari tanggal 21 Februari s.d. 3 Maret 2024, di shopping mall Living World yang berjarak sekitar 20 menit menggunakan mobil dari Lapangan Renon, rencananya juga akan diselenggarakan event Pokémon.Di Living World rencananya akan diselenggarakan berbagai program yang dapat dinikmati pengunjung seperti Sudut menonton anime, sudut bermain kartu, dan lainnya yang isinya berbeda dari event pada 2 s.d. 3 Maret 2024."Pada event-event resmi tersebut, kami merencanakan konten-konten lainnya untuk dinikmati yang akan diumumkan nanti," kata Susumu.Pikachu Jet hadir berdasarkan kesamaan pemikiran terkait filosofi 'Pokémon Air Adventures', yang terinspirasi dari keindahan budaya, kultur, dan kekayaan alam Indonesia. Terdapat 10 jenis Pokémon, termasuk Pikachu, yang akan menghiasi pesawat GA1.Rencananya, Pikachu Jet GA1 akan mulai diterbangkan pada 23 Februari 2024 dengan tujuan Denpasar. Ke depan, Pikachu Jet GA1 akan diterbangkan ke hampir seluruh rute domestik Garuda Indonesia dan beberapa rute internasional seperti Kuala Lumpur, Singapur, Hong Kong, dan Bangkok.Sehari sebelum hari penerbangan, tanggal 22 Februari 2024, rencananya akan dilakukan presentasi pesawat di hanggar Garuda Indonesia. Ke depan, kami akan mengumumkan informasi seperti jadwal detail penerbangan serta dekorasi dalam pesawat, amenity kit yang dapat diperoleh di dalam pesawat, dan lainnya.