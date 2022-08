3 Berita Terpopuler Gaya: Festival Kreatif Lokal 2022 Hingga Fusion Food ala Convoi

1. Festival Kreatif Lokal 2022 akan Tingkatkan Kekuatan dan Daya Tarik Desa Wisata

Festival Kreatif Lokal 2022 resmi digelar. Ada rangkaian program yang digelar dari acara kolaborasi antara Adira Finance dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Desa Wisata, Undisan, Bangli, Bali, terpilih sebagai tempat kick off penyelenggaraan Festival Kreatif Lokal 2022. Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila, menjelaskan, rangkaian kegiatan Festival Kreatif Lokal 2022 terdiri dari beberapa kegiatan. Salah satunya adalah Desa Wisata Kreatif.Desa Wisata Kreatif adalah yaitu program pengembangan bagi UKM setempat untuk dapat menciptakan paket wisata Desa Wisata Ramah Berkendara yang dapat dijual dan memiliki selling value. Kegiatan ini mencakup pendampingan dan penguatan kapasitas pengelola destinasi pariwisata di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing dari kelima Desa Wisata. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 13 Agustus 2022:Festival Kreatif Lokal 2022 resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno di Desa Wisata, Undisan, Bangli, Bali 12 Agustus 2022. Acara ini bakal menghadirkan berbagai program dalam upaya mendukung pengembangan desa-desa wisata di tanah air.Dalam sambutannya, Menparekraf Sandiaga Uno bersyukur karena saat ini pariwisata kembali menggeliat, namun kita harus pastikan bahwa pariwisata yang kembali menggeliat di Bali ini lebih berkualitas dan memiliki aspek keberlanjutan."Oleh karena itu kita harus sama-sama berkomitmen. Launching dari kick off 'Festival Kreatif Lokal' yang merupakan hasil kerja sama Adira dan Kemenparekraf yang akan meningkatkan kekuatan dan daya tarik desa wisata," kata Menparekraf Sandiaga Uno saat peluncuran "Festival Kreatif Lokal 2022" di Desa Wisata Undisan, Bangli, Bali, kemarin.Selengkapnya klik di sini Anda masih ingat dengan rumah Rumah Sakit Apung (RSA) program doctorShare Dr. Lie Dharmawan? Salah satu rumah sakit yang unik ini sedang membutuhkan bantuan supaya bisa tetap memberikan pelayanan prima. Kapal yang mereka gunakan butuh direnovasi.Rumah Sakit Apung dengan tim dokter independennya sudah melayani dan menyelamatkan ratusan ribu orang di Indonesia. Mereka melayani daerah yang sulit dijangkau di kepulauan Indonesia sejak 2013.Selengkapnya klik di sini Convoi, restoran bergaya kontemporer menyajikan hidangan Asia dan Barat kini hadir di Jakarta sejak 10 Agustus 2022. Hadirnya Convoi ini di tengah dinamika skena makan dan minum yang terus tumbuh.Restoran modern ini berlokasi di Jalan Kesehatan Raya, berjarak hanya beberapa menit berkendara dari area Pondok Indah dan Bintaro, serta menjadi restoran berkonsep kontemporer pertama di wilayah tersebut.Selengkapnya klik di sini