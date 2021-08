4 Destinasi Wisata Terbaru di Yogyakarta yang Bisa Kamu Kunjungi

The Lost World Castle

(Foto: @syairfadhilah)

Rumah Hobbit Cangkringan

Foto: :@agrowisatabhumimerapi

Ayunan Langit Watu Jaran

Foto: Traveloka

Bukit Mojo Gumelem

(FIR)

Yogyakarta memang selalu istimewa, terlebih daerah ini merupakan salah satu destinasi wisata lokal yang cukup populer. Kota ini juga dikenal dengan makanan khas yaitu Gudeg dan Bakpia.Untuk mengunjunginya, kamu bisa menggunakan jalan darat maupun udara. Jika melalui jalur darat, kamu membutuhkan waktu sekitar 10-12 jam, sedangkan jika melalui jalur udara hanya butuh waktu sekitar 1 jam saja.Apa saja tempat wisata ikonik yang ada di Yogyakarta? Dilansir dari Traveloka, berikut ini adalah beberapa destinasi wisata terbaru di Yogyakarta:Objek wisata ini baru dibuka pada tahun 2017. Tepatnya berada di Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman.Tempat wisata yang juga dijuluki Benteng Takeshi ini memiliki banyak spot berfoto yang unik. Istimewanya, setiap spot terdapat konsep berbeda, misalnya 3D. Nah, jika tertarik berkunjung kamu cukup mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 per orang sebagai tiket masuk.Tak jauh dari The Lost World Castle, kamu bisa menemukan Rumah Hobbit Cangkringan. Rumah hobbit ini merupakan yang kedua setelah yang pertama dibangun di kawasan wisata Mangunan. Berbeda dari yang sebelumnya, Rumah Hobbit Cangkringan berada di perbukitan dekat rumah warga.Untuk tiba di lokasi, kamu bisa menempuh perjalanan selama 45 menit dengan kendaraan bermotor dari pusat kota. Harga tiket masuknya cukup murah, hanya Rp10.000 per orang. Tempat wisata yang masih tergolong baru ini sudah dilengkapi dengan fasilitas standar tempat wisata, seperti lahan parkir, toilet, musala, serta beberapa tempat duduk.Berada di ketinggian 800 mdpl, wisata Ayunan Langit Watu Jaran sangat memikat para pengunjung yang suka menguji adrenalin. Sambil bermain ayunan di ketinggian, kamu bisa menikmati pemandangan alam khas pegunungan yang hijau dan menyejukkan. Tempat wisata baru berupa ayunan di ketinggian bukit ini berada di Desa Wisata Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo.Apabila tertarik menguji keberanian dengan bermain ayunan di ketinggian, kamu harus mengeluarkan biaya sekitar Rp30.000. Biaya tersebut sudah termasuk tiket ayunan dancavingdi Goa Kidang Kencana.Bukit Mojo ini terletak di daerah Dlingo. Bukit hijau dengan pemandangan deretan gunung dari kejauhan ini menyediakan beberapa spot foto yang unik. Masing-masing spot foto memiliki bentuk berbeda, salah satunya mirip sangkar burung.Untuk menikmati pemandangan alam di sini, kamu tidak perlu bayar tiket masuk. Namun, kamu harus bayar parkir Rp2.000 per motor atau Rp5.000 per mobil. Sementara itu, jika tertarik untuk berfoto kamu akan dikenakan tarif sebesar Rp3.000 perspotfoto. Sangat terjangkau, bukan?