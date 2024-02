Top Berita Gaya: Kemenparekraf tentang Wisman AS hingga Sunscreen saat Musim Hujan

Kemenparekraf Kejar Target Kunjungan Wisman AS dalam NYATS 2024

Pentingnya Kecukupan Cairan yang Ideal untuk Anak

Apakah saat Musim Hujan Kita Perlu Pakai Sunscreen?

Top 3 Berita Gaya hari ini terkait dengan Kemenparekraf yang mengejar target kunjungan Wisman AS dalam NYATS 2024. Kemudian ada pentingnya kecukupan cairan yang ideal untuk anak, hingga penggunaan sunscreen saat musim hujan.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) ambil bagian di bursa pariwisata internasional terbesar dan tertua di Amerika Serikat yaitu New York Travel and Adventure Show (NYTAS) 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Januari 2024 lalu.Selengkapnya klik di sini Air memainkan peran dalam semua fungsi tubuh kita, dari kekuatan otot, stabilitas tulang hingga umur panjang organ kita. Itulah mengapa sangat penting untuk menjaga hidrasi demi menjaga kesehatan secara keseluruhan.Selengkapnya klik di sini Banyak yang berpikir kalau saat musim hujan kita tak perlu memakai tabir surya atau sunscreen. Nyatanya, menurut dr Endi Novianto, SpKK(K), FINSDV, FAADV, paparan sinar ultraviolet tetap ada meski awan menutupi matahari.Selengkapnya klik di sini