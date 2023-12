3 Berita Terpopuler Gaya: Destinasi Wisata Selandia Baru Hingga Penerbangan Domestik AirAsia

1. Catat! Ini 8 Destinasi Wisata Selandia Baru untuk Liburanmu di 2024 (Pulau Utara)

Selandia Baru merupakan negara yang memiliki bentangan alam menakjubkan. Tak heran, negara yang berjuluk Aotearoa ini menjadi tujuan para wisatawan dunia, termasuk dari Indonesia.Selain alam yang menakjubkan, ada beberapa alasan mengapa Selandia Baru banyak diminati para wisatawan. Negara ini menawarkan pemandangan alam yang ikonik, pengalaman budaya yang beragam, bahkan kegiatan yang memacu adrenalin baik di Pulau Utara maupun Pulau Selatan.Untuk para pencinta aktivitas outdoor, penggemar budaya ataupun pencinta alam – Selandia Baru memiliki berbagai jenis wisata yang dapat dinikmati semua orang. Maka, tidak heran bahwa negara ini sering masuk ke dalam daftar destinasi liburan banyak orang, termasuk orang Indonesia. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 02 Desember 2023:Salah satu destinasi paling terkenal di Selandia Baru yaitu Hobbiton Bagshot Row, Waikato. Para pencinta film The Hobbit dan The Lord of The Rings tentu sudah tidak asing lagi dengan tempat ini.Latar syuting kedua film tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menarik di Selandia Baru. Di desa Hobbiton ini, kamu dapat menjelajahi dan merasakan suasana ajaib penuh khayalan seperti di dunia Hobbit.Pastikan kamu juga mengunjungi Hobbiton Bagshot Row, di mana kamu dapat merasakan pengalaman baru di dalam Hobbit Hole yang mulai dibuka untuk umum pada Desember 2023.Selengkapnya klik di sini Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya baik dalam desain/motif maupun prosesnya.Lalu apa jadinya jika Batik dihasilkan dari inovasi oleh lulusan Teknik Kimia? Jawabannya luar biasa, karena Dwi Sabda Herawati mampu menghadirkan batik dengan potensi yang ada dari tanah kelahirannya, Jombang, Jawa Timur.Sabda, begitu ia disapa mendirikan Sabda Batik pada 2018. Ia mencoba melakukan berbagai eksperimen demi berinovasi dalam membuat batik yang berbeda. Sabda pun menemukan bahan yang ternyata bisa dibuat untuk menghasilkan batik yang inovatif, yaitu menggunakan daun dan bunga yang dia dapatkan di Jombang.Selengkapnya klik di sini AirAsia menunda rencana relokasi seluruh penerbangan domestik ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Desember 2023. Saat ini, seluruh penerbangan domestik tetap akan beroperasi di Terminal 1A."Penundaan ini kami lakukan untuk memastikan kesiapan dan kenyamanan dalam memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik kepada seluruh penumpang Indonesia AirAsia yang melakukan rute perjalanan domestik," kata Capt. Wuri Septiawan, Direktur Operasi Indonesia AirAsia di Jakarta, 2 Desember 2023.Capt. Wuri menambahkan bahwa penundaan rencana relokasi ini juga dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan Indonesia AirAsia dan demi menjaga kepercayaan penumpang setianya yang kerap melakukan perjalanan domestik melalui Bandara Soekarno-Hatta.Selengkapnya klik di sini