KTO Sebut Ada 100 Destinasi Wisata di Korea yang Bisa Kamu Kunjungi

(FIR)

Pariwisata dunia kini telah bangkit perlahan-lahan semenjak pandemi yang bertransisi menjadi endemi, akibat Covid-19. Salah satunya adalah Korean Tourism Organization (KTO), yang kembali mempromosikan pariwisata Korea Selatan.Korea Selatan dikenal sebagai salah satu destinasi kesukaan masyarakat yang perlu untuk dikunjungi. Tidak hanya soal budaya, tetapi mulai makanan hingga destinasi wisata menjadi daya tarik tersendiri. KTO pun mempromosikan Korea Selatan melalui K-Culture dan K-Food mereka.Berdasarkan data, KTO berkata sejak 2019 telah ada sekitar 276 ribu lebih pengunjung dari Indonesia ke Korea Selatan. Per 2023 dalam 3 bulan terakhir, sudah ada lebih dari 50 ribu pengunjung dari Indonesia."Per 2019 itu sekitar ada 276 ribu lebih, ya. Kalau di tahun ini, kita belum bisa bilang apakah naik atau tidak, tapi sejauh ini per 3 bulan terakhir sudah ada 50 ribu lebih. Kenaikannya per 3 bulan ini ada di angka 76 persen," kata Novi Nursyahbani, PR dan Media Executive KTO Jakarta Office pada Kamis, 8 Juni 2023.Novi pun optimis untuk tahun ini, akan terjadi peningkatan dari data 2019. Ia mengatakan bahwa KTO tidak bisa membandingkan dengan tahun saat-saat pandemi, karena keterbatasan untuk pengunjung dari luar negeri."Tidak dipungkiri, minat wisatawan mengunjungi Korea semakin meningkat. Apalagi selama dua tahun belakang, mereka terhalang untuk berwisata ke Korea karena pandemi. Pada kesempatan ini, kami berusaha memberikan update tentang destinasi terbaru dan festival Korea sepanjang 2023," tambah Novi.Pada tahun ini, KTO menggelar kampanye Visit Korea 2023. Kampanye ini akan berisikan bagaimana KTO mengenalkan 100 destinasi wisata yang harus dikunjungi. Destinasinya mulai dari tempat belanja, tempat muda-mudi kekinian, wisata kuliner, hingga festival."Selama ini, wisatawan Indonesia kebanyakan mengunjungi destinasi wisata yang sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan Indonesia pada umumnya. Padahal, Korea menawarkan banyak pilihan atraksi, kuliner, serta tempat wisata menarik yang sayang untuk dilewatkan," jelas Novi.Meskipun Korea Selatan terkenal dengan tiga kota, seperti Seoul, Busan, dan Jeju Island, KTO juga gencar untuk mempromosikan destinasi lainnya. Sando Beach dan Hongdae Block menjadi destinasi yang disarankan oleh KTO untuk dikunjungi.