Jalan-jalan Virtual di Singapura Bersama STB

(Berjalan-jalan dari apartment hingga menyusuri area Waterloo lainnya seperti ke traditional temple Kwan Im Thong Hood Cho Temple yang berlokasi di 178 Waterloo street. Foto: Dok. Instagram iamneneflores/@floresnene36)

Inovasi di masa penuh tantangan

(Sarapan nikmat khas Killiney Kopitiam. Foto: Dok. Instagram Hungry Unicorn SG/@hungryunicornsg)

Pengalaman virtual yang menggiurkan

(TIN)

Sudah kangen jalan-jalan? Rasanya sudah pengin menjelajahi berbagai tempat yang selama ini masuk dalam bucket list kamu ya tapi tertahan selama pandemi covid-19.Salah satu yang giat melakukannya walau pandemi belum juga berakhir adalah Singapura. Tepatnya hari ini Rabu, 3 Maret 2021 Singapore Tourism Board ( STB ) mengumumkan peluncuran SingapoReimagine MICE Virtual Show.Ini adalah kolaborasi pertama antara STB dengan pelaku industri MICE di Singapura. Diselenggarakan oleh STB, acara yang diadakan selama dua hari dari tanggal 3 hingga 4 Maret 2021 ini.Keith Tan selaku Chief Executive Singapore Tourism Board mengatakan bahwa ia sangat senang dan mempersilakan lebih dari 800 peserta yang datang secara virtual dalam acara tersebut."Salam dari Singapura! Dengan senang hati saya menyambut 800 peserta dari dekat secara virtual di dunia untuk kali pertama lewat SingapoReimagine MICE Virtual yang diselenggarakan oleh the Singapore Tourism Board," buka Keith Tan.Lebih lanjut ia berharap bahwa International MICE ini dapat memainkan peran untuk mengoneksikan secara efektif dengan the Singapore MICE industry dalam event dua hari ini."Dan, sebagai hasilnya, bagi Anda untuk dapat menghasilkan kesempatan dan memimpin bisnis, sehingga Anda dapat maju untuk memulihkan lagi sektor-sektor kita," sambung Keith Tan.SingapoReimagine MICE virtual show bertujuan untuk menyatukan para pemangku kepentingan industri yang memiliki pemikiran sama. Acara ini juga menghadirkan kesempatan bagi para pelaku industri MICE dan operator tur Singapura untuk menunjukkan kreativitas mereka, saat mereka mengubah bisnis mereka di tengah pandemi covid-19.STB bermitra dengan MICE Depot untuk menyampaikan konten acara secara digital dan diskusi panel langsung. Agensi acara ini memulai bisnisnya tahun lalu, memanfaatkan Business Improvement Fund (BIF)2 STB untuk mengembangkan kemampuan digitalnya dan memenuhi permintaan yang meningkat untuk acara virtual dan hybrid.Francis Tan, Direktur MICE Depot mengatakan, “Bermitra dengan STB untuk acara ini telah memungkinkan kami untuk menunjukkan pengetahuan teknis kami dalam membuat konten digital acara dan juga memungkinkan kami untuk mengasah keahlian kami."Ia menambahkan lagi, "Dengan pandemi covid-19 , kami melihat kebutuhan untuk berpikir dan menyesuaikan bisnis kami. Karena itu, kami berinvestasi dalam pengembangan studio acara internal kami sendiri dan membuat program pelatihan internal untuk membekali karyawan kami dengan keahlian dalam acara siaran guna menciptakan acara virtual dan hybrid yang berkualitas.”Jauh sebelum virtual event, STB mengirimkan berbagai kit contohnya adalah premix kue dan kopi khas Singapura Killiney. Ini menjadikan pengalaman mengudap kue dan menyeruput kopi di rumah masing-masing menjadi lebih menarik sambil melihat SingapoReimagine MICE virtual show berlangsung.Layaknya ngopi bareng dan secara live bisa bersapa langsung dengan chef pastry terbaik se-Asia, Chef Janice Wong lewat virtual Demo 'Bake-at-Home' dan mengunjungi gerai Killiney Kopitiam.Sebelumnya pagi hari semua peserta virtual diajak berjalan-jalan di area Waterloo. Waterloo Street adalah jalan dua arah di pusat kota Singapura yang membentang dari Rochor Road ke Bras Basah Road. Melewati area perencanaan Rochor dan Museum Planning Area.Memahami komunitas India di Singapura, kebiasaan budaya mereka, dan berbagai pekerjaan tradisional yang mereka lakukan. Mengunjungi kuil Hindu untuk memahami praktik keagamaan mereka, serta festival mereka. Dengan semua pemandangan dan suara dari kawasan yang penuh warna seakan menjadi nyata.Belum lagi kami berkunjung langsung ke Killiney Kopitiam secara langsung. Dalam live stream yang dikurasi oleh Tribe Tours ini semua yang sambil menyeruput kopi dari rumah bisa bertanya tentang rahasia kopi lengenda yang menyabet salah satu kedai kopi tertua di Singapura ini.Tempat ini sangat terkenal dan gerai Killiney Road-nya bahkan telah diakui di Singapore Book of Records 2008 sebagai ‘Oldest Existing Hainanese Coffeeshop’.Melihat sekilas budaya Hainan; 'rahasia' kopi Killiney, kaya (selai srikaya) dan pasta; serta melihat di belakang layar dan merasakan secara virtual bagaimana kopi instan benar-benar MadeIn-Singapore!Kami terpesona dengan desain vintage Killiney Kopitiam yang klasik dengan menu toast atau lembaran roti garing dengan selai kaya (selai srikaya) dengan kopi yang masih hangat dituang dari ketel panas dari atas.Melihat telur setengah matang yang lebih advanced dengan aneka rasa dan, virtual ini benar-benar bisa 'dirasakan' paling tidak dari kopi yang sama-sama diseruput di momen yang sama. Sangat menggiurkan!