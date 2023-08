Polusi Udara Jakarta Buruk, Begini Langkah Kemenparekraf untuk Wisata Indonesia

(Kemenparekraf sendiri mengatakan masih menyusun rencana untuk membuat wisatawan tetap bisa berlibur dengan tenang. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

Polusi udara kian meningkat, khususnya di Jakarta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pun merasakan demikian. Pun, ini menjadi pertimbangan bagi wisata di Indonesia.Meskipun tidak sedikit destinasi wisata yang masih memiliki kadar udara baik, tetapi menurut pemaparannya, Jakarta menjadi nomor kedua pemberhentian wisatawan untuk berlibur. Ini yang menjadi titik permasalahan untuk berwisata."Kualitas udara di Jabodetabek ini memang sudah semakin memprihatinkan, terutama diakibatkan oleh beberapa fenomena yaitu transportasi, industri, dan juga cuaca," kata Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, 14 Agustus 2023.Dan Kemenparekraf sendiri mengatakan masih menyusun rencana untuk membuat wisatawan tetap bisa berlibur dengan tenang, khususnya wisatawan mancanegara. Selain itu, langkah dari Kemenparekraf sendiri sudah mulai melaksanakan Work From Home (WFH).Sandiaga sendiri juga mengimbau untuk para staf dari Kemenparekraf menggunakan transportasi umum. Bahkan, Sandiaga sendiri sudah mulai menerapkannya untuk memberikan contoh kepada para stafnya."Saya mulai memakai kendaraan umum dan lari ke kantor sebagai bagian dari menurunkan polusi yang ada di Indonesia," jelasnya.Tingginya polusi udara menjadi masalah untuk pariwisata di Indonesia, khususnya Jakarta. Terlebih, Jakarta juga menjadi salah satu destinasi favorit dari banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.Menparekraf pun mengajukan wisatawan pergi ke destinasi yang lebih ramah lingkungan dengan kualitas udara yang baik. Karena menurutnya, destinasi wisata di Indonesia masih banyak yang memiliki kualitas udara baik.Sandiaga sendiri mangatakan isu polusi udara yang tinggi di Jakarta belum mendapatkan laporan sampai di luar negeri. Namun, jika memang mendapatkan laporan tersebut, ia akan sampaikan dan berencana memaksimalkan pariwisata yang aman."Belum terdengar sampai sana, tetapi kalau iya, akan segera kita tangani," pungkas Sandiaga.