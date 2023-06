Gebyar Wisata Nusantara Expo ke-19 Digelar, Hadirkan Table Top Tourism Business Forum

Table top tourism business forum

(FIR)

: Gebyar Wisata Nusantara Expo (GWN Expo) In Conjunction Gebyar Travel Fair (GTF) kembali digelar. Memasuki edisi ke-19, GWN Expo ini diselenggarakan di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, pada 8-11 Juni 2023 mendatang.Pada tahun ini, GWN Expo 2023 akan beriringan dengan pameran Gebyar Travel Fair, serta menargetkan jumlah pengunjung sebanyak 10.000 orang selama pameran. Menariknya, GWN Expo dan GTF masih menjadi pameran nasional yang menampilkan informasi seluruh destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif dari Sabang sampai Merauke.Ni Made Ayu Marthini, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan, tahun ini harus menjadi momentum kembali bangkitnya sektor pariwisa dan ekonomi kreatif.“Tahun ini adalah kebangkitan pariwisata Indonesia, kita harus menyambut wisatawan asing dan nusantara. Ini dapat menjadi salah satu momentum untuk menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia. Maka itu kita harus seukseskan kebangkitan pariwisata Indonesia,” ujarnya.“Tahun ini adalah kebangkitan pariwisata Indonesia, kita harus menyambut wisatawan asing dan nusantara. Ini dapat menjadi salah satu momentum untuk menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia. Maka itu kita harus seukseskan kebangkitan pariwisata Indonesia,” ujarnya.Dalam penyelenggaraan GWN Expo tahun 2023, yang diikuti lebih dari 45 peserta ini, menampilkan; wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, wisata kuliner, wisata religi, wisata olahraga, wisata bahari, wisata edukasi, taman nasional, hotel & resort, travel agent, airlines, pendukung wisata lainnya.Ada yang menarik dalam pameran ini, yaitu table top tourism business forum. Table Top Tourism Business Forum adalah ajang bisnis pariwisata yang mempertemukan pemilik usaha pariwisata (Sellers) dan Travel Agent (Buyers). Sellers ini menjual destinasi, hotel, dan lain-lain. Intinya produk pariwisatalah ke buyers (Travel agent). Biasanya si seller memberikan harga terbaik ke buyers karena mereka membeli dalam jumlah besar.Menariknya, dalam kegiatan ini punya durasi terbatas untuk bernegosiasi. Alasannya, jika tak dibatasi maka bisa semua ditawar. Dan durasi ini menjadi metode bisnis di Table Top agar lebih efektif dan bisa langsung deal bisnis.Ini merupakan pertama kalinya Gebyar Wisata Nusantara (GWN) Expo berkolaborasi dengan Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) untuk menggelar Table Top Tourism Business Forum 2023.Nining S Wati, Sekertaris ASITA DPD DKI Jakarta mengatakan, dalam Table Top Tourism Business Forum 2023 ASITA DKI Jakarta mebawa 90 buyers dan 30 sellers dari peserta pameran GWN Expo. Menurut Nining, Table Top ini merupakan bentuk sinergi ASITA dengan Wahyupromo Citra selaku penyelenggara GWN Expo, serta menjadi pertemuan business to business yang saling menguntungkan baik sellers dan buyers dengan tagline ‘Happy Selling Happy Dealing’."Table top kali ini diharapkan dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata yang sempat redup akibat Pandemi Covid-19, dan lesunya pereknomian dunia. Ini benar-benar menjadi kolaboras yang saling membutuhkan, mendukung dan saling menguntungkan," terang Nining.Sementara itu Beby Widiastuti, Project Manager GWN Expo 2023 menyampaikan, GWN sebelumnya selalu diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), tahun ini harus dipindah karena JCC sedang renovasi untuk event KTT ASEAN.“Dan tahun ini, GWN Expo 2023 akan beriringan dengan pameran Gebyar Travel Fair, serta mentargetkan jumlah pengunjung sebanyak 10.000 orang selama pameran,” kata Beby, dalam keterangan pers."Untuk Table Top Tourism Business Forum 2023 yang digelar setelah pandemi Covid-19 ini, termasuk di luar ekspektasi," pungkasnya.