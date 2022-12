Uji Nyalimu Yuk dengan Mengunjungi Wahana Hiburan Horor Ini

The Village, MOI

Akhir pekan telah tiba. Sudah bosan dengan mengisi liburan dengan yang itu-itu saja? Bagi kamu pencinta horor, kamu wajib untuk mendatangi wahana ini!Horor memang genre yang seringkali diminati masyarakat, mulai dari film hingga wisata liburan. Jika kamu salah satunya dan tinggal di Jakarta, sangat cocok untuk mengunjungi wahana hiburan ini.Apalagi, libur Natal dan Tahun Baru 2023 sudah menyelimuti kita semua. Kamu yang ingin merasakan sensasi liburan berbeda, berikut rekomendasi wahana hiburan horror di Jakarta:Spesial untuk menyambut akhir tahun, Mall of Indonesia (MOI) mengadakan wahana misteri, The Village. Wahana The Village adalah bagian dari salah satu wahana permainan yang dari JKTGO FANTASIA Adventure Park yang bekerja sama dengan Pandoara Experience.The Village menawarkan tantangan hanya pengunjung sendiri yang dapat menentukan jalan ceritanya. Maka dari itu, wahana ini dikatakan interaktif terhadap pengunjung.Berikut adalah rincian harga tiket masuk wahana The Village selengkapnya:- Weekday: Rp100 ribu (Tiket Entrance + Wizard World + The Village by Pandora)- Weekday Must Try: Rp125 ribu (Tiket Entrance + Wizard World + Zombie Run + The Village by Pandora)- Weekday Complete Experience: Rp150 ribu (Tiket Entrance + Wizard World + Tunnel of Love + Zombie Run + The Village by Pandora)- Weekend: Rp100 ribu (Tiket Entrance + Wizard World + The Village by Pandora)- Weekend Must Try: Rp150 ribu (Tiket Entrance + Wizard World + Zombie Run + The Village by Pandora)- Weekend Complete Experience: Rp175 ribu (Tiket Entrance + Wizard World + Tunnel of Love + Zombie Run + The Village by Pandora)The Village berlokasi di Mall of Indonesia atau Jl. Raya Boulevard Barat No 1, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Jika kamu menggunakan transportasi umum, bisa turun di Halte TransJakarta Sunter Boulevard Barat dan tinggal jalan kaki saja.Jam operasional The Village adalah Senin-Jumat di jam 2 siang hingga 10 malam, sedangkan Sabtu-Minggu di jam 11 pagi hingga 10 malam.Kamu perlu memperhatikan bahwa The Village hanya sampai 8 Januari 2023 saja.Pasti memang sudah tidak asing untuk mendengar wahana ini. Berlokasi di Hotel Twin Plaza, Jakarta Barat, yang memang sudah tidak beroperasi lagi, wahana ini menawarkan sensasi horor yang bisa dinikmati pengunjung.Dendam Hotel Palmerah menawarkan sensasi di hotel kosong yang berhantu. Belum lagi, untuk keluar dari hotel ini kamu perlu menyelesaikan tantangan yang telah tersedia di sana.Ada 5 misi yang harus kamu lakukan. Misi-misi itu termasuk memindahkan kursi roda, membuka tali pocong, menutup kantong mayat, dilarang bersuara, serta membunyikan bel pada akhir sesi.Secara keseluruhan, terdapat dua wahana yang harus dilalui. Wahana pertama disebut Full Stages, untuk setiap misi. Lalu wahana kedua adalah Exhibition yang berada di lantai 21, untuk area pameran para hantu.Area Exhibition ini terbagi dalam tiga kamar yang merupakan kamar terluas di Twin Plaza Hotel dulunya. Kamu bisa bertemu tiga hantu fenomenal khas Indonesia di masing-masing kamar. Ada Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul dan sosok Ibu dalam film "Pengabdi Setan".- Full Stages GamesWeekday : Rp50 ribu.Weekend : Rp75 ribu.- Full Stages & ExhibitionWeekday : Rp75 ribu.Weekend : Rp100 ribu.Jika kamu berminat untuk pergi ke Dendam Hotel Palmerah, kamu harus tahu jam operasionalnya. Wahana ini beroperasi mulai dari Senin-Jumat jam 3 sore hingga 10 malam, dan Sabtu-Minggu jam 11 pagi hingga 10 malam.Jika kamu ingin ke Twin Plaza Hotel menaiki transportasi umum, kamu bisa naik commuter line jurusan Rangkasbitung, lalu berhenti di Stasiun Palmerah.Dari Stasiun Palmerah, kamu bisa langsung melanjutkan perjalanan menggunakan ojek online sekitar 3,7 kilometer dengan tarif Rp15.000 menuju Twin Plaza Hotel.Jika menggunakan TransJakarta, kamu bisa naik bus nomor 3F, 9, atau Koridor T11, menuju halte RS. Harapan Kita. Kamu bisa lanjut berjalan dikit sekitar 300 meter dari halte tersebut.