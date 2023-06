Budget Traveler Hotel Ini Selenggarakan Room Giveaway, Apa Sih Artinya?

(Hotel ini cocok buat kamu yang lagi bosan wfh di rumah atau mau jadi introvert dan fokus untuk mengerjakan proyek tertentu. Foto: Dok. Istimewa)

Tak dipungkiri, setiap orang memiliki pilihan dan prioritas dalam rutinitas travelingnya . Termasuk dengan budget traveler yang biasanya mencari biaya akomodasi dan hotel yang ramah di kantong. Tentu saja setiap orang bebas memilihnya bukan?Termasuk memilih di Ra Inn Kemang, yang telah berdiri selama dua tahun ini. Properti hotel bintang tiga manajemen Ra Hospitality ini sudah beroperasi sejak tahun 2021.Terletak di lingkungan Kemang yang semarak, terkenal dengan kafe, restoran, dan tempat hiburan yang bervariasi, hotel ini menawarkan lokasi yang nyaman dan mudah diakses baik untuk pelancong bisnis maupun rekreasi.Selama dua tahun terakhir, Ra Inn Kemang telah memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi budget traveler yang mencari akomodasi nyaman dan terjangkau dengan kualitas dan layanan memuaskan.Dan tepat pada bulan Juni ini, Ra Inn Kemang merayakan ulang tahun yang keduanya. “Kami sangat senang merayakan anniversary kami yang ke-2 dan menyampaikan terima kasih kepada para tamu yang telah mendukung kami selama perjalanan ini,” ujar Amanda, selaku General Manager Ra Inn Kemang."Sejak awal, kami selalu berusaha memastikan bahwa tamu kami menikmati pengalaman yang nyaman dan berkesan. Kami bangga telah menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang mencari akomodasi berkualitas dengan harga terjangkau," tambahnya lagi.Dalam memperingati momen spesial bertambah usia kali ini, Ra Inn Kemang juga menyelenggarakan Room Giveaway dengan konsep Social Media Contest untuk para followers Instagram dan TikTok.Sepanjang bulan ulang tahun, para tamu dapat berpartisipasi dalam keseruan bertanding untuk memenangkan giveaway menginap satu malam di kamar terbesar yaitu Junior Suite, paket tersebut termasuk sarapan untuk dua orang dan akan berlaku selama enam bulan ke depan.Cara untuk mengikuti lomba ini juga mudah sekali. Followers wajib posting video di reels Instagram atau TikTok dengan dua pilihan konten, yang pertama adalah “what to pack for your staycation (travel essentials)”, dan pilihan kedua yaitu “top 3 OOTD for staycation”.Cari tahu syarat lainnya di media sosialnya ya. Nantikan pemenangnya yang akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2023 nanti. Happy staycation!