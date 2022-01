Punya Rencana Liburan via Road Trip, Ini 5 Destinasi Hidden Gems

1. Hutan Kota Srengseng, Jakarta

2. Mangrove Gunung Anyar, Surabaya

3. Kampung Bali, Bekasi

4. Candi Gedong Songo, Semarang

5. Studio Alam Gamplong, Yogyakarta

(FIR)

Di awal tahun ini, mungkin kamu sudah membuat rencana liburan yang seru bersama keluarga. Lokasi-lokasi liburan memang sudah cenderung lebih sepi di awal tahun, sehingga dirasa lebih aman untuk dikunjungi.Meskipun sekarang sudah memungkinkan untuk terbang ke negara-negara dan kota-kota lain, menikmati liburan tanpa harus pergi jauh tetap bisa seru loh. Selain itu, bepergian menggunakan kendaraan pribadi juga lebih aman dibanding menggunakan kendaraan umum.“Bepergian menggunakan kendaraan pribadi lebih aman karena kamu bisa memilih akan bepergian dengan siapa," ujar Sara Hurtado Bares, Professor of Infectious Diseases, University of Nebraska.Bagi kamu yang sedang merencanakan liburan, ada beberapa hidden gems di sekitarmu yang mungkin belum kamu ketahui. Bepergian dengan menggunakan mobil pribadi lebih aman, karena kamu bisa memilih akan bepergian dengan siapa, keluarga atau teman-teman, untuk mengunjungi hidden gems yang dapat dijangkau dengan jalan darat. Berikut adalah beberapa hidden gem yang bisa kamu kunjungi melansir Carsome:Sebuah tempat pembuangan sampah yang diubah menjadi lahan hijau. Kamu dapat menemukan lebih dari 4.500 tanaman di hutan seluas 15 hektar ini. Hidden gem ini memberikan pemandangan yang indah, kamu juga bisa memancing, piknik bahkan memanjat di sini!Di Surabaya, terdapat banyak mangrove di dekat pantai. Salah satunya adalah Mangrove Gunung Anyar yang telah dilengkapi dengan fasilitas untuk kamu berjalan, membuat hidden gem yang satu ini menjadi lokasi edukasi dan wisata sekaligus. Tempat ini juga cocok untuk jogging karena sudah tersedia jogging track yang dikelilingi pepohohan agar kamu bisa merasa lebih sejuk.Di kecamatan Harapan Jaya, Bekasi Utara, ada komunitas keluarga Bali yang telah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1980-an. Daerah ini dihias dengan ornamen tradisional Bali dan rumah-rumah berarsitektur Bali yang memberikan nuansa seperti di Bali.Kamu bisa berkeliling di kampung ini dan berbincang dengan penduduk setempat, serasa di Bali tanpa harus pergi ke Bali.Kalau kamu penggemar arsitektur zaman dahulu, tidak jauh dari kota Semarang terletak Candi Gedong Songo, yaitu kumpulan kuil Hindu yang dibangun pada abad ke-9. Jangan lupa mengambil banyak foto untuk di post di Instagram karena kamu akan merasa pergi kembali ke zaman dahulu.Ada banyak lokasi di Yogyakarta selain pantai dan jalan Malioboro loh. Kamu bisa datang ke Studio Alam Gamplong, di mana kamu bisa merasakan kembali ke Batavia era abad 20. Lihat desain lokasi yang pernah digunakan untuk film seperti “Sultan Agung: The Untold Story”