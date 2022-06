Jelajah Kecantikan Laguna Pantai Glagah Bersama Jeep 'Spartan' Jewiga

(Wisata jeep offroad bermula dari depan lobi Hotel Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta. Foto: Dok. Jewiga)

"Bento" rock & roll!

Offroad dengan Jewiga Lintasi Laguna Pantai Glagah

(Joko Mursito, S.Sn., M.A., Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam pembukaan trip di kawasan Gua Kiskendo. Foto: Dok. Hotel Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta)

Bento libas medan ekstrem offroad

(Medan kering, berpasir hingga berair menjadi daya tarik offroad bersama Jewiga di Kulon Progo. Foto: Dok. Istimewa)

(Wisata offroad Jewiga, pacu adrenalin kamu penyuka wisata adventurue. Video: Dok. Instagram Jeep Wisata Glagah (Jewiga)/@jeep_wisata_glagah_official)

Fun fact seputar Jeep Wisata Glagah/Jewiga

Waktu menunjukkan pukul 14:00 WIB. Tepat di depan lobi utama Hotel Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta, jajaran Jeep Four Wheel Drive (4x4) telah 'memanggil' nama kami. Seakan "menantang" untuk siap melibas aneka rintangan yang akan dihadapi.Warna-warni jeep yang mentereng telah siap dengan masing-masing drivernya yang keren-keren. Seraya memperkenalkan diri, Gatot-Ketua Jewiga sekaligus operator jeep kami yang akan bersama-sama dalam satu mobil memberikan instruksi keamanan dan membantu kami memakai helm yang wajib dipakai di sepanjang perjalanan.Pemakaian helm dan safety belt di bangku depan merupakan salah satu langkah SOP (Standard Operational Procedure) yang patut dijalankan. Ini karena beberapa jeep memang punya style sengaja tak pakai pintu di kedua sisinya. Namun Gatot berkata, ada pula yang lengkap memakai. Ini jadi salah satu gaya dari masing-masing pemilik kendaraan saja.Untuk penumpang belakang, cukup berpegangan di besi area atas dan samping kiri, kanan, atau belakang. Oke siap! Mari, kita let's go taklukan medan di hadapan kita.Si merah yang gagah kami naiki ini dijuluki dengan nama "Bento". Lincah melaju ke arah perjalanan yang melintasi berbagai pemandangan. Satu per satu kecantikan dan keindahan alami dari alam Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terpampang.Melewati Jalan Nasional III dengan hamparan sawah dan rumah kampung dengan soko, terus memasuki Jalan Lkr. Sermo. Pemandangan Waduk Sermo cantik bak Danau Toba dilingkari dengan jajaran perbukitan hijau sedikit berkabut samar-samar biru.Sepanjang mata memandang, perbukitan itu adalah Pegunungan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo. Layaknya infinity view, sungguh keindahnya tak bertepian. Kami berjalan di 'dekapan' jalur menanjak menuju Wisata Alam Kalibiru. Cerita Wisata Alam Klibiru selengkapnya di bawah ini.

Perjalanan dan akomodasi yang difasilitasi oleh Hotel Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta - dalam Media Famtrip Grand Dafam Signature International Airport, 13-16 Juni 2022, yang didukung oleh Dinas Pariwisata Kulon Progo, Provinsi DIY ini diantarkan oleh Jewiga /Jeep Wisata Glagah.Komunitas Jewiga yang telah berlisensi IOF (Indonesia Offroad Federation) yang awalnya merupakan para penghobi offroad mendapatkan dukungan (yang terus dimatangkan saat pandemi covid-19 lalu) dari Dinas Pariwisata Kulon Progo untuk menjadikannya salah satu tujuan wisata offroad terkemuka di Kulon Progo.Selesai meresapi indahnya Wisata Alam Kalibiru, perjalanan dilanjutkan. Kami ajak muter-muter (semoga) berkenan dan juga punya kesan," buka Joko Mursito, S.Sn., M.A., Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam pembukaan trip di kawasan Gua Kiskendo, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo yang mengantarkan kami semua menjelajahi cantiknya Kulon Progo selanjutnya.Yes! Wisata offroad jadi salah satu wisata yang menarik di Kulon Progo, DIY . Tentu saja dengan utility jeep yang telah matang dalam offroad, tak lengkap jika tak menyambangi medan yang menantang bukan?Tetiba malam telah datang, kumpulan jeep Jewiga tiba-tiba terhenti di sebuah area gelap di sisian pantai Glagah, Kulon Progo.Lokasi ektrem yang awalnya tak terlihat ini ternyata adalah Laguna Pantai Glagah. Track diawali dengan medan berpasir. Rute yang dilewati ini dulunya merupakan tambak udang yang akhirnya tergusur saat bandara Yogyakarta International Airport mulai dibangun.Gatot menerangkan, saat pandemi covid-19 ia dan beberapa kawan memiliki ide untuk menjadikannya tempat yang menantang bagi jeep Jewiga. Dan kini, rute ektrem ini jadi tempat 'seksi' bagi offroader untuk beradu nyali sekaligus wisata adventure.Di tanjakan awal membuat Bento tersangkut. Awalnya kami mengira ini akibat dari bobot tubuh yang tak ideal. Ya, tentu kami tertawa sambil buru-buru turun dari jeep.Sejurus jitu, situasi menjadi sedikit tegang karena tanaman sekitar yang mengenai tubuh kami bunga-bunga kecilnya menancapkan sisi tajam yang menempel di baju serta membuat gatal. Gatot mengingatkan agar kami tak turun dan menyarankan kami, "just enjoy the trip." "Pegangan saja, enggak perlu turun," Ia mengingatkan.Tulisan "Hutan Kemesraan" mengawali track menaik, turun dengan tajam, dan menukik. Teriakan terus bersahutan dari satu jeep dan jeep lainnya dengan pacuan adrenalin yang fluktuatif.Memasuki track berair (yang seperti melihat danau di depan mata), jantung serasa mau copot. Salah satu dari kami bahkan menyangka akan menuruni terus jalur berair hingga ke tengah. Jokes tentang amfibi di atas jeep jadi ice breaking gara-gara ketegangan para penumpang amatir yang sedang deg-degan.Beberapa detik kemudian Bento pun tersangkut selama beberapa menit. Dalam situasi tersangkut di tepian telaga, salah satu jeep menabrak kami dari samping. Kami langsung bermuka tegang. Serasa sedang dalam adegan horor di film. Adrenalin kami seakan terus memuncak dengan kejadian ini.Jeep memang bukan amfibi yang mampu melintasi telaga dengan kedalamannya, namun tersangkut di tepiannya untuk pertama kali membuat kami cukup sport jantung.Gatot terus menerus memberikan kami semangat agar tak khawatir karena semua track ini telah disurvei secara matang tanpa cela. Bento pun ditarik oleh salah satu jeep dan perjalanan berlanjut.Di ujung track kedua ini tertulis "Tepian Cinta". Ya, kami telah melaluinya. Track yang cerita Bayu selaku Ketua Desa Wisata Glagah ternyata adalah jalur yang enggak segaja kebanjiran ini, jadi salah satu lintasan basah-basahan Jewiga.Dan.., seketika kami berpikir perjalanan telah usai, kami memasuki "Hutan Asmara", track ketiga. Sebuah track hutan-hutan yang kembali menaik dan menurun secara tajam melewati pepohonan cemara. Di beberapa spot kami menyempatkan diri untuk berfoto yang telah dilengkapi dengan lampu tembak agar hasil video dan foto maksimal.Track keempat menjadi track akhir yang bernama "Gelombang Cinta". Landasan di tepian batas Bandara YIA telah berlalu kami sampai di tepian pinggir pasir hitam Pantai Glagah dengan deburan ombaknya yang kuat. Suguhan pemandangan malam yang majis mengakhiri perjalanan treasury of Laguna Pantai Glagah. Sebuah perjalanan petualangan di Kulon Progo yang tak terlupakan."(Dengan wisata ini) berharap bisa mendongkrak potensi wisata dan menambah daya tarik wisata di Glagah khususnya dan Kulon Progo pada umumnya. Serta dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan adanya Jeep Wisata Glagah," harap Gatot.Dalam event yang berbeda, Kadispar Kulon Progo juga memaparkan harapannya akan wisata di Kulon Progo. "Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menorehkan sesuatu di Kulon Progo," ucap Joko Mursito."Maka kami pun mohon izin untuk bermimpi, merubah maindset pariwisata menjadi Kulon Progo Panggung Geowisata Dunia," pungkas Joko.- Jewiga berawal dari para penghobi jeep- Jeep Wisata Glagah (Jewiga) merupakan bagian dari Desa Wisata Glagah- Jewiga hadir sejak November 2021 dalam masa pandemi covid-19- Jewiga juga merupakan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi masyarakat- Trip Jewiga beragam dari track short (Rp350 ribu), medium (Rp450 ribu/sekitar 45 menit/lebih), hingga long trip (Rp750 ribu), sampai long plus-plus (ke beberapa tempat wisata lainnya yang diinginkan/Rp850 ribu)- Paketan wisata dan hotel/akomodasi juga tersedia dalam Hotel Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta yang bekerja sama dengan Jewiga- Banyaknya peserta wisata dan aneka tripnya dapat difasilitasi secara fleksibel