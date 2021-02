Menparekraf Dorong Pengembangan KEK Tanjung Kelayang

(Perkembangan KEK di Belitung. Foto: Dok. Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf)

Perkembangan KEK Belitung

(TIN)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan tertentu yang menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.Dilansir dari Wikipedia, KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong rencana pengembangan infrastruktur dasar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, yang terletak di di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung.Pengembangan KEK Tanjung Kelayang bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sehingga nantinya dapat menciptakan daya tarik wisata dan lapangan kerja seluas-luasnya.“Belitung sudah menjadi ikon pariwisata yang sangat strategis. Untuk itu, saya mendorong terus pengembangan KEK Tanjung Kelayang di Belitung secara menyeluruh dalam rangka memperbaiki destinasi, produk wisata, dan produk ekonomi kreatifnya," ujar Menparekraf Sandiaga, dalam keterangannya, di Belitung, Sabtu, 7 Februari 2021."Sebagaimana arahan Presiden agar kita segera menyiapkan daerah wisata yang memiliki potensi peningkatan terhadap ekonomi kreatif,” tambah Menparekraf lagi.Sebelumnya, KEK Tanjung Kelayang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Maret 2019 silam. Kawasan ini termasuk ke dalam 10 destinasi pariwisata prioritas yang sudah memiliki peningkatan di beberapa aspek pariwisata, mulai dari amenitas, akses, atraksi wisata, hingga produk ekonomi kreatif.“Di beberapa tahun terakhir perkembangan KEK ini sudah meningkat. Belitung sendiri sudah memiliki fasilitas hotel bintang lima dengan 108 kamar yang sudah jadi, serta memperoleh investasi dari investor yang prospektif. Ini merupakan salah satu progress dari pengembangan KEK yang perlu kita apresiasi. Selain itu, dari segi amenitas, akses, atraksi wisata, dan produk ekonomi kreatifnya juga sudah meningkat,” kata Menparekraf.Dengan total luas wilayah sebesar 324,4 hektare, KEK Tanjung Kelayang memiliki konsep pengembangan pariwisata Socially and Environmentally Responsible Development and Cultural Preservation.Konsep KEK Tanjung Kelayang ini sangat sesuai dengan strategi pariwisata Kemenparekraf /Baparekraf yang mengedepankan quality tourism and sustainable tourism.Oleh karena itu, pengembangan KEK Tanjung Kelayang ini perlu didukung dan dilaksanakan, agar masyarakat juga merasakan manfaatnya, khususnya lapangan pekerjaan.